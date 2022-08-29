DJI показала новый компактный дрон — Finance.ua

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DJI показала новый компактный дрон

Технологии&Авто
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DJI показала новый компактный дрон
DJI показала новый компактный дрон, www.gsmarena.com
Китайская компания DJI представила новый компактный беспилотник, получивший название Avata.
Об этом сообщает GSM Arena.
Общий вес Avata составляет 410 г. Беспилотник имеет батарею мощностью 2420 мегаампер в час. Продолжительность полета беспилотника не превышает 18 минут.
Также в дроне встроена камера с обзором на 155 градусов. При этом камера может делать фотографии с разрешением 4К и 60 кадров в секунду или при 2,7К с 50/60/100/120 кадров в секунду.
Avata имеет три режима работы: «обычный», в котором беспилотник работает так же, как и другие дроны DJI, зависая на месте с использованием спутниковой навигации или систем визуального позиционирования.
DJI показала новый компактный дрон
www.gsmarena.com
«Ручной режим» (доступен только с пультом дистанционного управления DJI FPV Remote Controller 2) — это режим, в котором пользователь имеет полный неограниченный контроль с возможностью настройки параметров.
И «спортивный режим», являющийся «смесью» двух предыдущих, который предлагает некоторые из возможностей динамического движения, доступные в «ручном режиме», а также некоторые ключевые функции безопасности из «обычного режима».
DJI Avata уже доступен в онлайн-магазинах. Цена одного экземпляра составляет 629 долларов. С пультом дистанционного управления и очками он обойдется в 1 388 долларов.
За две батареи и зарядку компания просит 279 долларов.
По материалам:
Укрінформ
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