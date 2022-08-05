Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине — Finance.ua

Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине Сегодня 16:12 — Личные финансы

Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин в Украине 5 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,95 гривен за литр (-0,00 гривен), на дизельное топливо — 54,30 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз — 28,25 гривен за литр (-0,15 грн.).

Как сообщалось ранее, дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Кстати, в украинской столице половина автозаправочных станций завышают цены на топливо — большинство из них завышают тарифы необоснованно. Об этом стало известно из комментария, который дал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в последнее время в столице было проверено 170 заправок, 55% из которых необоснованно завышают цены. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. Также Рубан заявил, что поступают жалобы от водителей на качество топлива.

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