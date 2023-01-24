Дизайнер Genesis представил концепт нового премиального спорткара (фото) — Finance.ua

Дизайнер Genesis представил концепт нового премиального спорткара (фото) Сегодня 03:43 — Фондовый рынок

В сети появились изображения концепт-кара Genesis. Его создал корейский дизайнер Сунг Нак Ли (Sung Nak Lee), работавший в команде компании до ноября 2022 года.

Личный проект премиального седана Genesis Classic Modernism он опубликовал на личном сайте.

Дизайн проекта вдохновлен серией электромобилей Genesis X. Седан получил фирменную светодиодную оптику, верхняя часть которой образует световую полосу, а нижняя часть тянется по диагонали вниз к основанию бампера, будто бы огибая контур решеток радиатора, которого у электрокара на самом деле нет.

Новинка также получила панорамную крышу и безрамочные окна.

По задумке дизайнера, в салоне работает комбинированная приборная панель, которая сочетается с информационно-развлекательным экраном. Кроме этого, добавлена специальная опция, позволяющая убрать рулевое колесо внутрь панели. Когда автомобиль не движется, передние сиденья могут складываться, а система цифровых экранов сдвигается вперед и может использоваться сидящими сзади пассажирами.

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