Дизайн, как у Rolls-Royce: новый Zeekr 9X готовится к выходу на рынок (фото) — Finance.ua
Дизайн, как у Rolls-Royce: новый Zeekr 9X готовится к выходу на рынок (фото)

Дизайн, как у Rolls-Royce: новый Zeekr 9X готовится к выходу на рынок (фото), Фото: Zeekr
Флагманский кроссовер Zeekr 9X покажут публике в конце августа на автошоу в Чэнду и к концу третьего квартала 2025 года он поступит в продажу в Китае по цене от 600 тыс. до 900 тыс. юаней ($83 тыс. — 125 тыс.).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Большой кроссовер Zeekr 9X отличается рубленым дизайном и внешне напоминает Rolls-Royce Cullinan.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
У него высокий капот, хромированная радиаторная решетка и крупные С-образные фары. Это самая большая модель Zeekr.

Размеры Zeekr 9X 2025:

  • длина — 5239 мм;
  • ширина — 2019 мм;
  • высота — 1819 мм;
  • колесная база — 3169 мм.
Салон Zeekr 9X украсили кожей и деревом. На передней панели были установлены два экрана.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Кроссовер шестиместный, причем кресла первого и второго ряда оснастили электроприводом. Также комплектация включает пневмоподвеску и активные стабилизаторы.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Новый Zeekr 9X — первая модель марки с двигателем внутреннего сгорания. 2,0-литровая турбочетверка является частью гибридной установки и работает вместе с четырьмя электромоторами.
Суммарная отдача составляет 1380 л.с., что позволяет стартовать до 100 км/ч за 3,1 сек и развивать 240 км/ч.
На выбор предложат большие батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. В электрическом режиме кроссовер Zeekr 9X будет проезжать до 300 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составит 1000 км. 900-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 80% за 9 минут.
По материалам:
Фокус
