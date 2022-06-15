Дистанционная работа или офлайн: что рекомендует правительство госслужащим — Finance.ua

Дистанционная работа или офлайн: что рекомендует правительство госслужащим

Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Дистанционная работа или офлайн: что рекомендует правительство госслужащим

Правительство рекомендует государственным служащим регулировать индивидуально со своим руководством вопросы продолжения работы дистанционно или офлайн.

Об этом Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сказал в комментарии Укринформу.

«Сейчас, когда уже наладилась работа, снята блокада Киева, есть возможность многим, не всем, к сожалению, вернуться в их дома. Мы предлагаем урегулировать это индивидуально со своим руководством: либо продолжить работу дистанционно, либо выйти на работу», — сказал Немчинов.

По его словам, законодательством предусмотрена возможность введения дистанционной работы, но постановление 440 определило, что для государственных служащих и других работников государственных органов оно может вводиться только в пределах Украины.

«Более того, многие работники государственных органов сейчас так и работают с начала 2020 года от введения карантинных ограничений, обусловленных пандемией. В то же время хочу напомнить, что все государственные служащие, как и служащие органов местного самоуправления, как военнослужащие, как спасатели, как и медики, вступая в должность, принимают свою присягу, которой они обязуются исполнять свои обязанности», — отметил чиновник.

В общем, добавил министр КМУ, если оценивать состояние работы системы госслужбы, то в условиях войны при всех обстоятельствах она дееспособна. Услуги продолжают предоставляться, органы власти всех уровней работают и выполняют свои функции.

«Да, люди увольняются с государственной службы по разным причинам. Однако, по отношению к уровню нагрузки, мы должны понимать, что некоторые функции и задачи в нынешних условиях временно не выполняются. Остальные же, напротив, получили большую актуальность», — отметил он.

Немчинов ранее сообщал о том, что за время военного положения в Украине около 6 000 госслужащих по тем или иным причинам уволились с работы. «Новых статистических данных пока нет, обновленную информацию о количественном и качественном составе государственных служащих Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы получит по итогам ІІ квартала в июле», — сказал министр Кабинета Министров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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