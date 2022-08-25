Директора украинской компании поймали на уклонении от налогов на 14 млн грн — БЭБ — Finance.ua
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Директора украинской компании поймали на уклонении от налогов на 14 млн грн — БЭБ

Криминал
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Директора украинской компании поймали на уклонении от налогов на 14 млн грн — БЭБ
Директора украинской компании поймали на уклонении от налогов на 14 млн грн — БЭБ
В Украине разоблачили компанию, которая уклонилась от налогов более чем на 14 млн грн. Директору фирмы объявили о подозрении в уголовном преступлении.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Мера пресечения директору компании еще не избиралась.
«Была установлена группа лиц, которые умышленно и по предварительному сговору документально оформили „нетипичные“ бестоварные операции по поставке подсолнечного масла предприятию с признаками „фиктивности“ на общую сумму 86,6 млн грн», — заявили в БЭБ.
При этом директор общества также внес в налоговые декларации предприятия заведомо ложные сведения и в дальнейшем подал их в налоговую службу. В результате в бюджет не поступили налоги на сумму более 14 млн грн.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам сразу нескольких правонарушений:
  • преднамеренное уклонение от уплаты налогов (ст. 212);
  • внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ст. 366);
  • присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ст. 191);
  • уголовное правонарушение, совершенное группой лиц (ст. 28).
По материалам:
Обозреватель
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