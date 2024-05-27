Директор Института демографии предупредила о неизбежности депопуляции и привлечении мигрантов после войны — Finance.ua

Директор Института демографии предупредила о неизбежности депопуляции и привлечении мигрантов после войны Сегодня 19:33 — Личные финансы

Война значительно усугубила процессы депопуляции в Украине, поэтому для решения этой проблемы придется завозить мигрантов.

Такое заявление сделала академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.

«Хотим мы или не хотим, но вынуждены будем привлекать мигрантов. Потому что в Украине до войны плотность населения была около 45 человек на 1 км. В Европе есть страны, где более 100. Но в Европе есть Норвегия, в которой 14. Мы не Норвегия, мы не сможем обеспечить возрождение экономики, развитие экономики, если не будет достаточно рабочей силы. Квалифицированной, мотивированной и т. п. Если мы об этом думаем, то понимаем, что депопуляция неизбежна. И без войны она бы была. Война значительно усугубила эти процессы. Поэтому мы вынуждены будем завозить людей из других стран», — сказала она.

Что касается людей, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены уехать за границу: Элла Либанова не видит особого смысла их возвращать.

«Идет война, уехали люди преимущественно с детьми. У меня лично не повернется язык сказать „возвращайтесь“. Куда, в Харьков возвращаться? В Киев можно, а куда еще можно? Поэтому этот вопрос скорее будущего, как их вернуть. Всех мы не вернем, не надо об этом даже говорить. Дай Бог, чтобы мы вернули половину. Я буду счастлива, если мы вернем половину или 60%, о большем даже не мечтаю», — отметила ученая.

НВ По материалам:

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