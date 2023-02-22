Динамика продаж iPhone в 2023 году будет хуже, чем устройств на основе Android — Finance.ua

Динамика продаж iPhone в 2023 году будет хуже, чем устройств на основе Android Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Динамика продаж iPhone в 2023 году будет хуже, чем устройств на основе Android

Apple Inc. столкнется со снижением продаж iPhone в 2023 году и впервые за четыре года уступит по динамике в этом сегменте конкурентам, прогнозируют аналитики UBS.

Эксперты ожидают, что продажи iPhone в этом году снизятся на 0,7%, до 229 млн единиц. Одновременно продажи смартфонов на основе операционной системы Android, по их оценкам, возрастут на 3,2%.

«Впервые с 2019 года динамика продаж смартфонов Apple будет хуже по сравнению с конкурентами», — говорится в обзоре UBS, который цитирует Barron’s.

Такой прогноз эксперты объясняют тем, что главным двигателем продаж в этом году будут азиатские рынки, а не ключевой для производителя iPhone рынок Северной Америки.

Глобальная продажа смартфонов в 2022 году упала на 11%, до 1,21 млрд, минимального уровня с 2013 года, свидетельствуют данные International Data Corp. (IDC).

Согласно прогнозу UBS, в текущем году продажи вырастут на 2,5%.

Несмотря на ожидаемое снижение продаж iPhone, эксперты UBS сохраняют рекомендацию «покупать» для акций Apple, отмечая ожидаемый рост сервисной выручки компании.

Аналитики сохраняют прогнозную цену бумаг Apple на уровне $180.

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