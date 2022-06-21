Динамика цен на вторичном рынке жилья Киева (инфографика) — Finance.ua

Динамика цен на вторичном рынке жилья Киева (инфографика)

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Динамика цен на вторичном рынке жилья Киева (инфографика)

За время полномасштабной войны в Украине медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 3%, с $1501 до $1548. При этом спрос на квартиры упал в два раза, цена не отображает рыночную стоимость жилья, пишет портал поиска недвижимости.

Негативно влияют на рынок несколько факторов — угроза обстрелов Киева, падение платежеспособности покупателей, инфляция и рост наличного курса доллара. При этом продавцы искусственно завышают цены, не желая продавать жилье по низкой стоимости, что приводит к росту показателя средних и медианных цен.

В мае 2022 года квартиры в Киеве продавали по таким ценам:

однокомнатные квартиры стоят $1815/кв. м, что на 8,6% больше, чем в феврале 2022-го;

двухкомнатные квартиры — $1526/кв. м, на 3,5% больше от довоенной цены;

трехкомнатные — $1292/кв. м (+1,4%).

Традиционно самая дорогая недвижимость расположена в Печерском районе, а самая бюджетная — в Деснянском.

Какие квартиры сейчас ищут

В то же время спрос за время войны значительно упал. Это связано, в первую очередь, с ограничением работы реестра недвижимого имущества. Но в мае доступ юристов к нему открыли, однако спрос существенно не вырос. К тому же на рынке продолжают действовать ряд ограничений, например, продажа квартир по договоренности.

Население по-прежнему больше всего интересуется квартирами в ценовом диапазоне от $30 тыс. до $50 тыс. — почти 42% запросов.

На втором месте находилось жилье в диапазоне до $30 тыс.

Сегментом от $50 тыс. до $70 тыс. интересовались 21,4% пользователей.

Чаще всего потенциальные покупатели рассматривали двухкомнатные и однокомнатные квартиры.

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Аналитики считают, что цены на квартиры в старых домах искусственно завысили. Это обусловлено нежеланием собственников продавать свое жилье дешево и тем, что большинство недорогих квартир были сняты с продаж, тогда как дорогие — продолжают публиковаться.

Еще одним военным трендом на «вторичке» является падение спроса на инвестиционную недвижимость — покупатели перестали интересоваться квартирами для сдачи в аренду.

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