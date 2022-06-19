Украинцам рекомендуют не спешить продавать квартиры: кого это касается — Finance.ua

Украинцам рекомендуют не спешить продавать квартиры: кого это касается

Сегодня 19:44 — Недвижимость

Владельцам уцелевшего жилья в Буче, Ирпене и других городах, освободившихся от российских захватчиков, стоит подождать с продажей недвижимости.

В этом уверен президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АФНУ) Юрий Пита.

По словам эксперта, сейчас на квартиру в этих регионах сложно найти покупателя, особенно по хорошей цене. В ближайшее время рыночной стоимости за недвижимое имущество там не будет, учитывая близлежащую инфраструктуру.

Что влияет на стоимость?

Юрий Пита подчеркнул, что при формировании цены на объект недвижимости учитывается не только непосредственное состояние квартиры, но и наличие комфорта (например, коммунальные услуги, дороги, наличие больниц, школ, магазинов) и безопасности для проживания.

В настоящее время освобожденные города в Киевской области восстанавливают. Поэтому продавать там жилье — не время, если собственник хочет сделать это за нормальную цену. Задуматься о продаже можно будет после полного восстановления городов и рынка.

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В то же время, ситуацией могут воспользоваться спекулянты, стремящиеся скупить жилье за бесценок, а в лучшее время продать его дороже. Это еще один аргумент, почему с продажей по возможности следует притормозить.

Какое жилье будет популярным?

Тенденции последних лет на рынке застройки сохранятся, но украинцы станут более требовательными к новому жилью. Как пояснил соучредитель компании-застройщика Владимир Семенцов, важными пунктами станут:

развитая инфраструктура;

наличие рекреационных зон;

имеющийся паркинг;

защищенная придомовая территория;

наличие энергосберегающих технологий.

Важным новшеством станет обязательное устройство крепких бомбоубежищ в отстроенных и новых жилых сооружениях. Эксперт убежден, что, учитывая дополнительные расходы, девелоперы будут искать разумный компромисс.

В последнее время выросла потребность в сервисных апартаментах, где люди могут арендовать жилье. Ранее предложение на рынке было достаточно ограничено и не могло удовлетворить потребности всех, сейчас, учитывая экономические условия и регион, ожидают роста интереса в «доходных домах».

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