Диамант +: Займите с умом! Недвижимость в залог — безопасно, выгодно, с лицензией НБУ — Finance.ua
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Диамант +: Займите с умом! Недвижимость в залог — безопасно, выгодно, с лицензией НБУ

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Финансовая компания «Диамант +», получившая официальную лицензию Национального банка Украины (№ 21/979-пк от 23.04.2021г.), предлагает клиентам уникальные условия кредитования под залог недвижимости в Киеве. На фоне растущего интереса кредитных продуктов, особенно среди тех, кто планирует использовать свою недвижимость для получения средств, «Диамант +» предоставляет надежное и прозрачное финансирование.

Лицензия НБУ: залог в надежных руках

Основным отличием «Диамант +» от других кредиторов является наличие официальной лицензии НБУ, что подтверждает легитимность и безопасность всех финансовых операций.
Важно отметить, что компания действует в строгом соответствии с законодательством и нормами Нацбанка, что гарантирует клиентам надежность и законность процесса кредитования.

Преимущества «Диамант +» над физическими займами: честные условия и прозрачность

Одним из ключевых преимуществ «Диамант +» является отсутствие скрытых комиссий и честная фиксированная ставка по кредиту от 1,5% в месяц. Клиенты имеют возможность взять сумму, которую реально планируют использовать, а проценты начисляются только за период, в течение которого пользуется кредитом.

Надежность в каждой детали:

Обладая лицензией НБУ, «Диамант +» демонстрирует свою ответственность перед клиентами. Компания предоставляет прозрачные условия, а кредитная политика разработана с учетом интересов заемщика. Клиенты могут быть уверены в честности и безопасности каждого этапа сотрудничества.
  • «Диамант +» гарантирует отсутствие скрытых комиссий. Все условия честно представлены, и клиенты платят только за фактическое использование средств.
  • Наша финансовая политика прозрачна. Опытные специалисты помогут вам разобраться в деталях, обеспечивая полное понимание условий сделки.

Условия кредита под залог недвижимости: гибкость и простота

«Диамант +» предлагает клиентам следующие выгодные условия:
  • Сумма кредита: от 30 000 до 50 000 000 грн.
  • Кредитная история не учитывается.
  • Фиксированная ставка от 1,5% в месяц.
  • Срок кредитования: от 61 дня до 10 лет.
  • Не требуется справка о доходах.

Миссия «Диамант +»: сотрудничество для общего финансового результата

Диамант +: Займите с умом! Недвижимость в залог — безопасно, выгодно, с лицензией НБУ
«Диамант +» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству, учитывая потребности и финансовые цели каждого клиента. Мы индивидуально рассматриваем каждый случай, предлагая гибкие варианты кредитования, соответствующие самым разнообразным запросам.
Не упустите возможность воспользоваться преимуществами официального и надежного кредитования с «Диамант +». Получите желаемую сумму под залог вашей недвижимости на прозрачных и выгодных условиях.

Контактная информация:

Главный офис:
Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская 84, офис 8
Телефон:
+38 068 883 28 82
+38 096 515 55 22
+38 066 515 55 22
Представительство в Харькове:
Адрес: Харьков, ул. Рымарская, дом. 26, офис 1
Телефон: +38 050 960 32 22
Сайт компании: https://diamantplus.com.ua/
Электронная почта: info.diamantplus@ukr.net
Необходимо лишь связаться с нами по указанным контактам, и мы с удовольствием окажем вам необходимую поддержку.
По материалам:
Діамант+
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