Девелоперы жилья учитывают новые требования к инклюзивности в будущих проектах и ​​адаптируют уже построенные объекты — Finance.ua

Девелоперы жилья учитывают новые требования к инклюзивности в будущих проектах и ​​адаптируют уже построенные объекты Сегодня 19:44 — Недвижимость

Девелоперы жилья учитывают новые требования к инклюзивности в будущих проектах и ​​адаптируют уже построенные объекты

Украинские девелоперы учитывают повышенные требования к инклюзивности в проектах жилья на стадии строительства, а в некоторых случаях адаптируют и готовые объекты, об этом свидетельствует опрос застройщиков, проведенный агентством «Интерфакс-Украина».

«Мы стараемся сделать максимально безбарьерное пространство на придомовых территориях. В квартирах для военных в ЖК „Метрополис“ мы специально расширили входные двери и межкомнатные проемы. Это позволит сделать жилое пространство максимально удобным и инклюзивным. Все последующие очереди уже проектируются с учетом повышенных требований к инклюзивности объектов», — сообщили в пресс-службе группы компаний DIM.

Жилые комплексы компании также оснащены лифтами, доступными для пассажиров с разными возможностями мобильности, и панелями управления с маркировкой Брайля шрифтом и голосовыми уведомлениями.

Кроме того, девелопер при необходимости может адаптировать к новым требованиям инклюзивности и ранее построенные дома.

«Относительно объектов, введенных в эксплуатацию и сданных ранее, мы готовы сотрудничать с управляющими компаниями этих домов, если от них будет соответствующий запрос», — отметили в DIM.

Аналогичный подход используют и в компании City One Development, при возможности повышая инклюзивность инфраструктуры в уже готовых домах.

«Все наши объекты изначально спроектированы с учетом свободного доступа лиц с разными возможностями и потребностями. В реализуемых ЖК уже в процессе эксплуатации, для более удобного передвижения, со временем мы установили еще дополнительные пандусы, а в квартале „Новопечерские Липки“ даже установлен внешний лифт», — сообщил директор по маркетингу City One Development Дмитрий Новиков.

Отсутствие барьеров, резких перепадов высот, широкие отверстия дверей и инклюзивные информационные знаки и таблички являются обязательными атрибутами в общей архитектуре проектов жилья, рассказала СМО компании Alliance Novobud Ирина Михалева.

«Все наши жилые комплексы проектируются и возводятся в рамках действующих государственных строительных норм, в том числе и в части инклюзивности. Жилые комплексы, которые строились до введения действующих норм инклюзивности, оборудуются пандусами и другими возможными удобствами», — сообщила эксперт.

В свою очередь KAN Development обеспечивает доступные углы наклона пандусов и входных групп в своих проектах, а сами входы в здания спроектированы без ступенек, сообщили в пресс-службе компании. На территории жилых комплексов предусмотрены специальные парковочные места для людей с инвалидностью.

Как сообщил СЕО Avalon Роман Давымука, инклюзивность в проектах компании рассматривается как «гигиеническая норма», а не особенность.

«Мы внедряем все требования новых ГСН по инклюзивности. У нас в объектах есть сделки по покупке квартир с соответствующими требованиями, понимаем, что меры отвечают реальным потребностям», — сообщил он.

Между тем в компании стремятся адаптировать к новым требованиям и готовые объекты, в частности, относительно структурных изменений конструкций.

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