Девальвация гривны к доллару продолжится — прогноз экспертов Сегодня 08:05 — Валюта

Девальвация гривны к доллару продолжится — прогноз экспертов

В последние несколько дней наличный доллар в Украине подорожал еще на 10%. Нацбанк пытается оградить гривну от дальнейшего обесценения, поэтому разрешил банкам продавать больше наличной валюты населению. Дополнительно на рынок может попасть около $400 млн. Поможет ли это снизить девальвационное давление на гривну?

27 июля курс доллара на черном рынке достиг исторического максимума в 40,7 грн/$. В банках доллар стоит 39,9 грн/$. Последний раз отметку в 40 гривен за доллар нацвалюта пересекала семь лет назад — 25 февраля 2015-го.

Новая волна девальвации на розничном рынке началась после того, как НБУ повысил официальный курс сразу на 25% до 36,6 грн/$. С 21 июля, когда Нацбанк объявил об этом решении, нацвалюта подешевела на 3 грн или почти на 10%. Уже на следующий день курс продажи наличного доллара в банках достигал 38,8 грн/$, в небанковских обменниках — 39,2 грн/$.

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По прогнозам Нацбанка и аналитиков, после повышения официального уровня курсовые качели должны были продолжаться несколько дней, пока рынок не адаптируется к новой реальности.

«Рынок еще некоторое время будет искать новую точку равновесия, думаю, это продлится несколько дней», — говорил 22 июля в эфире KSE Live заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

наличная девальвация не утихла. Чтобы увеличить предложение валютной наличности и в конечном счете ослабить давление на гривну, Нацбанк разрешил банкам ОднакоЧтобы увеличить предложение валютной наличности и в конечном счете ослабить давление на гривну, Нацбанк разрешил банкам продать 50% от купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

24 февраля НБУ запретил продажу безналичной валюты населению. С тех пор граждане продали валютных запасов в эквиваленте $1,2 млрд. С 13 апреля банки приобрели у населения примерно $800 млн. Соответственно, дополнительное предложение на наличном рынке может составить до $400 млн, отметил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Долларов должно хватить

«Увеличить предложение валюты, стимулируя население покупать доллар в банках, а не на сером рынке — классический шаг, чтобы сбить временные панические настроения после повышения официального курса», — комментирует эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. По его мнению, нынешняя паника временная и сама собой должна была бы утихнуть через неделю-две.

Решение Нацбанка расширить возможности банков по продаже наличных стало возможным благодаря тому, что в мае возобновился импорт наличной валюты, отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. С начала года банки ввезли в страну $2,370 млрд. Более 80% — в январе и феврале. «В марте-апреле импорт наличной валюты был остановлен из-за войны, — объясняет Демкив. — Самолеты гражданской авиации не летают, соответственно доставка прекратилась».

Сейчас валюта завозится в Украину по другим путям: $72 млн в мае и $343 млн — в июне. Это значительная сумма, как для украинского рынка, говорит Демкив. В июле импорт может быть еще больше. «Решение регулятора действительно поможет увеличить предложение наличной валюты и, возможно, снизит разрыв между официальным курсом и наличным», — предполагает Демкив.

При этом после пересмотра официального курса ситуация на межбанке существенно улучшилась, отмечает директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан. По ее данным, на прошлой неделе НБУ уменьшил объемы продаж валюты из резервов всего до $84 млн, хотя ранее продавал в среднем $500 млн-$1 млрд в неделю.

В начале этой недели НБУ даже начал покупать валюту в резервы. «Банки смогут продавать валюту из накопленных ранее ресурсов, — говорит Билан. — Это будет способствовать перетоку валюты из безналичного сегмента рынка на наличный и укреплению наличного курса».

Девальвация будет продолжаться

Что будет происходить с курсом дальше? И к какому курсу готовиться населению? Благодаря фиксации официального курса на 36,6 грн/$, у банков может появиться желание заработать на разнице, продавая наличные доллары на несколько гривен дороже.

«Сократив „валютный туризм“ населения, есть риск заменить его „валютным туризмом“, но уже со стороны банков», — говорит Демкив из ICU.

По мнению Дубогрыза из CASE, после того как предложение валюты на наличном рынке увеличится, паника утихнет, а гривна вернется к значениям «менее 40 грн/$» и приблизится к официальному курсу.

Однако до конца года доллар, скорее всего, будет дальше дорожать. На курс оказывают влияние фундаментальные факторы, так или иначе связанные с войной: растущий дефицит бюджета, дальнейшая эмиссия гривны и уменьшение международных резервов.

Также сохраняется высокий спрос на доллар на глобальном уровне: инвесторы массово переводят деньги именно в долларовые активы. Динамика курса будет также зависеть от объемов международной финансовой помощи. «Если ее будет меньше 5-6 млрд в месяц, то медленная девальвация будет продолжаться, — говорит Дубогрыз. — Пока это базовый сценарий».

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