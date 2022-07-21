В Нацбанке разъяснили, каким будет влияние изменения курса доллара — Finance.ua

В Нацбанке разъяснили, каким будет влияние изменения курса доллара
В Национальном банке Украины разъяснили, как повлияет на валютный рынок увеличение с сегодняшнего дня официального курса гривны к доллару США до 36,57 грн/доллар США.
Как поясняет регулятор, официальный курс гривны к доллару США и дальше будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны.
Почему НБУ меняет официальный курс?
Прошло уже около пяти месяцев с момента фиксации курса. За этот период изменилась экономическая ситуация внутри страны и внешние условия, в частности в мире значительно изменился официальный курс доллара США по отношению ко многим иностранным валютам. Так, с начала года доллар укрепился более чем на 11% к ведущим валютам.
Иначе действуют и граждане и бизнес, принимая свои экономические решения. Если в начале войны в самый шоковый период они тратили средства только на самое необходимое для жизни, то сейчас руководствуются другими мотивами. Бизнес ищет пути получить максимальную прибыль в текущих условиях, а граждане сэкономить и защитить свои доходы и сбережения от инфляции.
В результате курс на уровне 29,25 грн/долл. США утратил свою актуальность.
Разовое повышение Национальным банком официального курса и его дальнейшая фиксация на новом уровне снова сыграет роль якоря или опоры для ценовых ожиданий.
Что изменится на валютном рынке?
Для бизнеса. Это решение повлияет на курс операций для экспортеров и импортеров. Они покупают валюту в безналичном сегменте валютного рынка. Сегодня на нем действуют следующие условия: курс продаж и покупки валюты не может отклоняться более чем на 1% от официального.
Такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка ожидаемо. Оно увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
Для населения. Курс продажи валюты банками в наличном сегменте валютного рынка, на котором продают и покупают валюту граждане, не имеет прямой привязки к официальному курсу. Соответственно прямого влияния от повышения официального курса в этом случае нет.
Повлияет ли установление нового уровня официального курса на цены?
Такое решение оказывает ограниченное влияние на цены. Основные факторы ускорения инфляции на сегодняшний день — последствия войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также рост цен на мировых товарных рынках, в частности на нефть и газ.
В то же время фиксация официального курса гривны к доллару на более устойчивом уровне позволит Национальному банку удерживать курсовую стабильность и сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине.
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