Девальвация гривны: эксперт рассказал, что будет происходить с национальной валютой — Finance.ua

Девальвация гривны: эксперт рассказал, что будет происходить с национальной валютой

Сегодня 09:01 — Валюта

Своевременная реакция НБУ на текущую ситуацию в стране, в том числе посредством введения валютных ограничений, удержала девальвацию национальной валюты в умеренных рамках, гривна даже приятно удивила.

Об этом заявил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

«С начала большой войны с Россией гривна девальвировала, конечно. Но относительно ситуации девальвировала довольно умеренно. Сказал бы даже, приятно удивила», — отметил он.

В обменниках сегодня курс к доллару (покупка-продажа) составляет 32-35 грн. К евро — 35-40 грн.

«В процентах к курсу на 23 февраля всего 16-17% (16% девальвация к доллару, 17% — к евро). Это очень немного. Учитывая войну. Каждый день Украина теряет $7-10 миллиардов из-за вражеских обстрелов. Значительная часть производственных мощностей, особенно в экспортоориентированных отраслях (металлургия, агро, пищевопром) остановлена или приостановлена, есть трудности с логистикой — это касается как перевозок, так и складского хозяйства (о блокпостах на основных магистралях много сказано, и часть складов разбита и/или блокирована врагом). Проблемы с портами, которые почти или вообще не работают», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, на гривну влияли присущие любой войне негативные настроения населения.

«И при этом всем, при всех этих негативных факторах, курс изменился очень умеренно. В пределах консервативных сценариев НБУ, применяемых для стресс-тестов (которые, напомню, войны не предполагали)», — подчеркнул эксперт.

Что помогло гривне?

Он назвал пять основных причин, почему девальвация гривны произошла умеренно, несмотря на войну и потери:

Очень своевременная реакция НБУ — валютные ограничения. У Нацбанка был план быстрого реагирования на случай вооруженной агрессии, и реализовался этот план буквально через несколько часов после вторжения. Были введены ограничения на сделки с валютой, на трансграничные переводы. Это позволило перебить ожидаемую панику первых часов и дней. Это можно назвать «всех пускать, никого не упускать», когда речь идет о валюте. Очень правильные шаги для начала войны. Если бы не ограничения, курс мог в первый же день взлететь в небо, а дальше сработал бы так называемый hysteresis («цены растут охотнее, чем падают»), и не факт, что вернулся бы даже до 35-40. Да, определенное время было немного неудобно, точнее, дорого платить за границей (особенно там, где банки производят двойную конвертацию), и это часть price of the war. Сейчас НБУ уже даже ослабил некоторые ограничения. Помощь из-за границы. В первую очередь т.н. официальное финансирование — помощь правительств и центробанков, макрофинансовые программы, спланированные ранее, кредиты МВФ. Причем важны здесь не только сами по себе capital inflows, но и (даже более важны) ожидания будущих поступлений из официальных источников. Другими словами, ожидания, которые нам помогают, что валюта будет, и у Украины будут и деньги, и возможность вовремя платить по предыдущими долгам. Риск дефолта даже при войне близок к нулю. Past (non-prior) actions — предварительная работа. Во-первых, развитие системы электронных платежей, СЭП НБУ и до войны несколько лет работало в режиме 23/7 (в подавляющем большинстве стран мира, особенно в Европе, этого нет). Внедрение и развитие кэшлеса, здесь даже несколько помогла пандемия, из-за которой значительную долю платежей удалось перевести в онлайн. Развитие обмена платежей между банками, другими словами, возможность быстро и без комиссий перебрасывать средства со счетов в одном банке в другие. В итоге система справилась с нагрузкой первых дней и отлично работает сейчас. Вдобавок помогла разъяснительная работа НБУ с банками (отдельные действительно запаниковали, несколько ограничили кросс-расчеты и кредитные лимиты 24-25 февраля, но быстро пришли в себя и почти все восстановили). Past actions — предварительная работа-2. Речь о регуляции НБУ, касающаяся рисков, прежде всего кредитного. Простыми словами, ограничение кредитования «пустышек и схематоза» за счет заемных ресурсов, средств вкладчиков. Только за свои, за деньги акционеров, на что банки, в общем-то, не шли. В итоге банковская система в начале войны имела «структурный профицит ликвидности», то есть деньги, которыми не было прокредитовано разного рода схематозы, и эта ликвидность была использована, в том числе, для снятия паники. Причем большая часть этих денег была в валюте. Переводы от украинцев и иностранцев из-за границы. Еще нет полной статистики, есть только информация по помощи ВСУ (на счета, которые открыл НБУ) и на покупку военных бондов. Помощь большая, как от тех, кто работает за границей, так и от иностранцев, как на нужды армии и волонтеров, так и просто переводы родным и знакомым.

«Почему это важно? Курс — это очень важный индикатор для населения; чем выше курс, тем быстрее он меняется, тем хуже настроения населения, тем больше паники. Люди не видят экономики, а видят цифры на обменниках и в банковских приложениях. Курс, пусть иногда даже искусственно и административно, это важная задача: панические или отрицательные потребительские настроения оказывают сильное и негативное влияние на экономику», — считает эксперт.

Как удерживать курс нацвалюты далее?

Он также назвал необходимые шаги, которые нужно предпринимать, чтобы удержать курс гривны в дальнейшем.

Просить, потребовать постоянной денежной помощи от партнеров по всему миру. В любой форме и любой сумме. Просить постоянно. В дополнение к тому, как мы требуем оружия, закрытого неба и другой военной помощи. Стесняться здесь не стоит и некстати. Формула: мы воюем, ЕС отвечает за обеспечение, такова она экономика войны для нас. Обеспечение — в том числе и финансовое. Это должно быть ключевым мессиджем в наших обращениях к партнерам на самом высоком уровне. Иными словами: боитесь помогать войском — помогайте деньгами, если уж так. Это не только к НБУ, который это уже делает, а и к самым высоким официальным спикерам — президенту, профильным министрам, послам, представителям.

Контролировать СЭП (систему электронных платежей), обеспечивать ее бесперебойную работу, дублирование «узлов» и инфраструктуры, киберзащиту системы и систем банков. Это понятно даже интуитивно, и это делает Нацбанк.

Ограничение на валютные операции и в особенности вывод средств за границу. Речь не о расчетах наших граждан, что временно за границей — она работает. Речь идет о выводе средств крупных клиентов, в том числе иностранцев. Которые, их можно понять, хотят вывести средства в более тихие гавани. Извините, нам нужнее, sorry, we need that money to defend you as well. Вернем после победы. Так же «всех пускать, никого не выпускать». Ввести жесткий контроль за выводом средств — текущий уровень развития финансового мониторинга позволяет это сделать.

Упрощать систему взаиморасчетов и трансграничных переводов с иностранными банками. Иными словами — чтобы отправитель из условной Германии а) не имел проблем с перерасчетом средств в Украину (из-за условных внутрибанковских ограничений) б) эти средства засчитывались в течение нескольких часов, а не дней или даже недель. Это, опять же, делается. Но это требует много времени, потому что с каждым банком индивидуальна история. Как минимум, следует составить перечень крупнейших из европейских и североамериканских системно важных банков (G-Sibs и D-Sibs) и договариваться с ними. И, конечно, с их регуляторами; в банках так устроено, что через регулятора добиться цели быстрее, разрешение регулятора — это уже 75% успеха.

Напомним, на россии, где нет войны на территории, нет разбомбленных городов, оккупации территории и сотен убийств детей и гражданских граждан, если брать наличный курс, рубль за то же время девальвировал на 46.4% к доллару и на 46.5% к евро, т.е., почти наполовину.

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