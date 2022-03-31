Deutsche Bahn предлагает работу для беженцев из Украины — Finance.ua

Deutsche Bahn предлагает работу для беженцев из Украины

Сегодня 19:12 — Личные финансы

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предлагает трудоустройство и бесплатные консультации, которые сориентируют украинских беженцев на немецком рынке труда, пише ЦТС.

«Если вам пришлось уехать из Украины в Германию в поисках временного убежища и у вас возникли вопросы, как сориентироваться на немецком рынке труда, — мы предлагаем вам бесплатные консультации и варианты трудоустройства как в компании Deutsche Bahn, так и за ее пределами», — заявляет компания в своем сообщении.

Консультации проводятся на немецком, английском, украинском и русском языках.

Связаться с компанией можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00, отправив свой вопрос по электронному адресу jobingermany@deutschebahn.com.

Кроме того, у Deutsche Bahn работает бесплатная горячая линия для консультации по номеру: +49 30 29734949. Сотрудники горячей линии владеют украинским, русским, английским и немецким языками — они смогут предоставить первые консультации по общим вопросам и теме трудоустройства в Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.