Deutsche Bahn предлагает работу для беженцев из Украины — Finance.ua
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Deutsche Bahn предлагает работу для беженцев из Украины

Сегодня 19:12Личные финансы
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Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предлагает трудоустройство и бесплатные консультации, которые сориентируют украинских беженцев на немецком рынке труда, пише ЦТС.
«Если вам пришлось уехать из Украины в Германию в поисках временного убежища и у вас возникли вопросы, как сориентироваться на немецком рынке труда, — мы предлагаем вам бесплатные консультации и варианты трудоустройства как в компании Deutsche Bahn, так и за ее пределами», — заявляет компания в своем сообщении.
Консультации проводятся на немецком, английском, украинском и русском языках.
Связаться с компанией можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00, отправив свой вопрос по электронному адресу jobingermany@deutschebahn.com.
Кроме того, у Deutsche Bahn работает бесплатная горячая линия для консультации по номеру: +49 30 29734949. Сотрудники горячей линии владеют украинским, русским, английским и немецким языками — они смогут предоставить первые консультации по общим вопросам и теме трудоустройства в Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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