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Deutsche Bahn предлагает пассажирам возврат билетов, чтобы не ехать в жару

Мир
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Deutsche Bahn вводит возможность отказа от приобретенного билета без потери средств
Deutsche Bahn вводит возможность отказа от приобретенного билета без потери средств
Немецкая железная дорога Deutsche Bahn объявила, что пассажиры с билетами на ближайшие дни могут сдать их без потери средств, чтобы не ехать в жару.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Возврат билета без потери денег

Deutsche Bahn в связи с экстремальной жарой впервые вводит возможность отказа от приобретенного билета без потери денег.
«Любой, кто не хочет путешествовать при этих экстремальных погодных условиях, может получить свои деньги обратно», — указано в объявлении.
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Кто может воспользоваться предложением

Предложение возврата билетов касается приобретенных на поезда дальнего следования до 23 июня на даты до 30 июня включительно.
В ближайшие два дня жара в Германии может установить новые рекорды — местами на юго-западе ожидается более 39 °C. Июньским рекордом для страны остается показатель, зафиксированный 30 июня 2019 года в земле Саксония-Анхальт — 39,6°C.
На большей территории страны жара будет менее экстремальной с 34−37°C. Только на севере ожидаются более комфортабельные 27−33°C.
По материалам:
Європейська правда
ПутешествияГермания
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