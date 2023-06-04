Детский отдых летом 2023: какие есть безопасные и бюджетные лагеря для детей в Украине — Finance.ua

Детский отдых летом 2023: какие есть безопасные и бюджетные лагеря для детей в Украине Сегодня 14:14 — Личные финансы

Несмотря на второе лето в условиях полномасштабного вторжения россии в Украину, родители пытаются устроить хоть какой-то отдых своим детям.

Как говорится в сюжете ТСН , если в 2022 году работали только 150 летних лагерей из почти 5 тысяч имеющихся в Украине на 2021 год, то в 2023 году уже открылись 900.

Где детям можно безопасно отдохнуть в Украине летом 2023 года

1. Прикарпатье. Летние лагеря в карпатских селах готовы в этом году принять больше детей на отдых, ведь вынужденные переселенцы из фронтовой зоны, которых расселяли здесь в прошлом году, уже уехали. Так что владельцы этих лагерей уже успели провести ремонты, подготовить бомбоубежища, составить программу и нанять воспитателей под новый летний сезон. В общем, летний отдых в карпатских детских лагерях стоит от 10 до 40 тысяч гривен.

2. Закарпатье. В этом году здесь будут работать 17 детских летних лагерей. Количество таких учреждений в регионе увеличилось за счет того, что сюда переместились детские лагеря из менее безопасных мест. Цены стартуют от 7 тысяч гривен за путевку.

3. Одесщина. Пока что традиционный морской отдых на побережье Черного моря под запретом, многочисленные детские лагеря в регионе стоят пустые. Однако жители Одесской области и других регионов на свой страх и риск привозят своих детей самостоятельно. Пока местные власти решают судьбу пляжного сезона — разрешат ли его хоть в каком-то формате, жители Одессы могут пристроить своих детей разве что в традиционных пришкольных лагерях, но только на июнь.

4. Киев. В столице также активно работают дневные пришкольные детские лагеря, куда работающие родители могут отдавать своих детей с понедельника по пятницу без ночлега. Стоимость двухнедельной смены в среднем составляет около 9 тысяч гривен.

Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране.

УНІАН По материалам:

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