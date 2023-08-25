«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены — Finance.ua

«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены Сегодня 17:02 — Личные финансы

«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены

Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, существует еще с 2017 года, однако только недавно был расширен круг детей, которые могут получить соответствующий статус.

Об этом рассказали юристы БФ « Право на защиту ».

Кто имеет право на получение статуса:

ребенок;

человек, который во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии российской федерации не достиг 18 лет, и который в результате следующих обстоятельств:



— получил ранение, контузию, увечье;



— испытал физическое, сексуальное насилие;



— был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;



— привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;



— незаконно содержался, в частности, в плену;



— испытал психологическое насилие.



Отмечается, что до 3 июня 2023 г. круг пострадавших деток ограничивался территориями Донецкой и Луганской областей, сейчас формулировка общая — лица, пострадавшие от вооруженной агрессии рф.

Каков порядок обращения за получением статуса «ребенка войны»

Можно обратиться с заявлением в службу по делам детей:

по задекларированному/зарегистрированному местожительству/нахождению ребенка как внутренне перемещенного лица;

по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной рф;

по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Какие документы следует подать

Заявление о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов; согласие на обработку персональных данных; Заверенные копии документов:



— свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;

— документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;

— справки о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);

— паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);

— паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);

— выписки из реестра территориальной громады (при наличии).

Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса «ребенка войны» (медицинские документы, материалы уголовных производств, заключения экспертиз, документы, подтверждающие гибель человека в результате войны и т. п. ).

Как подтвердить проживание ребенка на соответствующей территории при отсутствии «прописки»

Доказательствами могут служить:

сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании,

аттестат о полном среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

табель успеваемости;

ученический билет;

медицинские документы;

свидетельство о рождении ребенка.

Кто может обратиться с заявлением:

родители;

другие законные представители;

близкие родственники (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра);

отчим, мачеха;

представитель органа опеки и попечительства;

ребенок, которому исполнилось 14 лет.

Решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса принимает орган опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления по результатам рассмотрения комиссии по вопросам защиты прав ребенка документов.

Решение об отказе может быть обжаловано в суде.

Для детей, подвергшихся психологическому насилию, доказательства данный факт не требует.

Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях.

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