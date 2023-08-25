«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены — Finance.ua

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«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены

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«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены
«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены
Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, существует еще с 2017 года, однако только недавно был расширен круг детей, которые могут получить соответствующий статус.
Об этом рассказали юристы БФ «Право на защиту».

Кто имеет право на получение статуса:

  • ребенок;
  • человек, который во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии российской федерации не достиг 18 лет, и который в результате следующих обстоятельств:

     — получил ранение, контузию, увечье;

     — испытал физическое, сексуальное насилие;

     — был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;

     — привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

     — незаконно содержался, в частности, в плену;

     — испытал психологическое насилие.
Отмечается, что до 3 июня 2023 г. круг пострадавших деток ограничивался территориями Донецкой и Луганской областей, сейчас формулировка общая — лица, пострадавшие от вооруженной агрессии рф.

Каков порядок обращения за получением статуса «ребенка войны»

Можно обратиться с заявлением в службу по делам детей:
  • по задекларированному/зарегистрированному местожительству/нахождению ребенка как внутренне перемещенного лица;
  • по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной рф;
  • по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Какие документы следует подать

  1. Заявление о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
  2. согласие на обработку персональных данных;
  3. Заверенные копии документов:

     — свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;
     — документа, удостоверяющего личность заявителя;
     — документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;
     — справки о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);
     — паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);
     — паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
     — выписки из реестра территориальной громады (при наличии).

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Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса «ребенка войны» (медицинские документы, материалы уголовных производств, заключения экспертиз, документы, подтверждающие гибель человека в результате войны и т. п.).

Как подтвердить проживание ребенка на соответствующей территории при отсутствии «прописки»

Доказательствами могут служить:
  • сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
  • документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство о базовом общем среднем образовании,
  • аттестат о полном среднем образовании;
  • документ о профессионально-техническом образовании;
  • табель успеваемости;
  • ученический билет;
  • медицинские документы;
  • свидетельство о рождении ребенка.
Кто может обратиться с заявлением:
  • родители;
  • другие законные представители;
  • близкие родственники (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра);
  • отчим, мачеха;
  • представитель органа опеки и попечительства;
  • ребенок, которому исполнилось 14 лет.
Решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса принимает орган опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления по результатам рассмотрения комиссии по вопросам защиты прав ребенка документов.
Решение об отказе может быть обжаловано в суде.
Для детей, подвергшихся психологическому насилию, доказательства данный факт не требует.
Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях.
По материалам:
Finance.ua
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