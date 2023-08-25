«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены — Finance.ua

«Дети войны»: кто может получить статус и какие льготы предусмотрены
Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, существует еще с 2017 года, однако только недавно был расширен круг детей, которые могут получить соответствующий статус.
Об этом рассказали юристы БФ «Право на защиту».
Кто имеет право на получение статуса:
- ребенок;
- человек, который во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии российской федерации не достиг 18 лет, и который в результате следующих обстоятельств:
— получил ранение, контузию, увечье;
— испытал физическое, сексуальное насилие;
— был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;
— привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
— незаконно содержался, в частности, в плену;
— испытал психологическое насилие.
Отмечается, что до 3 июня 2023 г. круг пострадавших деток ограничивался территориями Донецкой и Луганской областей, сейчас формулировка общая — лица, пострадавшие от вооруженной агрессии рф.
Каков порядок обращения за получением статуса «ребенка войны»
Можно обратиться с заявлением в службу по делам детей:
- по задекларированному/зарегистрированному местожительству/нахождению ребенка как внутренне перемещенного лица;
- по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной рф;
- по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.
Какие документы следует подать
- Заявление о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
- согласие на обработку персональных данных;
- Заверенные копии документов:
— свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;
— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;
— справки о постановке ребенка на учет как ВПЛ (при наличии);
— паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);
— паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
— выписки из реестра территориальной громады (при наличии).
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Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса «ребенка войны» (медицинские документы, материалы уголовных производств, заключения экспертиз, документы, подтверждающие гибель человека в результате войны
и т. п.).
Как подтвердить проживание ребенка на соответствующей территории при отсутствии «прописки»
Доказательствами могут служить:
- сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество;
- свидетельство о базовом общем среднем образовании,
- аттестат о полном среднем образовании;
- документ о профессионально-техническом образовании;
- табель успеваемости;
- ученический билет;
- медицинские документы;
- свидетельство о рождении ребенка.
Кто может обратиться с заявлением:
- родители;
- другие законные представители;
- близкие родственники (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра);
- отчим, мачеха;
- представитель органа опеки и попечительства;
- ребенок, которому исполнилось 14 лет.
Решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса принимает орган опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления по результатам рассмотрения комиссии по вопросам защиты прав ребенка документов.
Решение об отказе может быть обжаловано в суде.
Для детей, подвергшихся психологическому насилию, доказательства данный факт не требует.
Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях.
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