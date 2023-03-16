Детективы БЭБ передали в АРМА 47 тонн подсолнечного масла — Finance.ua

Детективы БЭБ передали в АРМА 47 тонн подсолнечного масла Сегодня 04:43 — Криминал

Детективы БЭБ передали в АРМА 47 тонн подсолнечного масла

Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали 47 тонн конфискованного подсолнечного масла Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Стоимость составляет более 2,6 млн грн, пишет Правительственный портал.

Что там произошло

На одном из таможенных постов Львовской области водители 2 грузовых автомобилей с прицепами оформляли экспорт 47 тонн подсолнечного масла. Анализ налоговой информации показал, что подсолнечное масло не отслеживается по цепочке поставки.

Субъектом является компания-производитель масла, не являющаяся плательщиком налога на добавленную стоимость. Начиная с мая 2021 года, общество не подавало налоговую отчетность. Это делает невозможным установление капитала, источников кредитования, производственных мощностей, транспортных средств и т.д. Кроме того, упомянутый производитель отнесен к рисковым, а руководитель завода является должностным лицом одновременно в 8 субъектах хозяйствования.

Детективы БЭБ наложили арест на подсолнечное масло. В целях сохранения экономической стоимости продукции 47 тонн масла передано в управление АРМА.

Решением суда директор предприятия признан виновным в предъявленном обвиняемом по ч. 5 ст. 27 УК Украины и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 УК Украины осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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