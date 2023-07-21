Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг — Finance.ua

Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг 21.07.2023, 00:04 — Технологии&Авто

Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг

Впервые в истории европейского авторынка лидером по итогам полугодия стала электрическая модель. По результатам 6 месяцев 2023 года на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y. Об этом свидетельствует статистика организации ACEA.

Электромобиль Tesla Model Y нашел 125 144 покупателей в Европе — на 211,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (40 147 шт.). Только за июнь в Европе было приобретено 29 764 Model Y.

Электрокроссовер Tesla опередил Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Примечательно, что это самая дорогая модель в четвёрке лидеров.

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Первое полугодие этого года оказалось очень успешным для отрасли. Продажи авто в Европе выросли на 17,6% — в общей сложности реализовано почти 6,6 миллиона новых легковых машин. Из них 938 912 шт. — электромобили: этот сегмент вырос сразу на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это свидетельствует о том, что авторынок Европы на пороге больших перемен.

Среди автоконцернов лидерство на европейском рынке сохраняет Volkswagen Group. Второе место остается у Stellantis, а на третье поднялся Renault Group. Примечательно, что Tesla заняла всего 9 позицию.

Самые популярные автопроизводители в Европе за 2023 год:

Volkswagen Group — 1 701 866 проданных авто. Stellantis — 1 145 815. Renault Group — 648 467. Hyundai — 575 432. Toyota — 450 341. BMW Group — 445 440. Mercedes-Benz — 352 563. Ford Motor — 275 692. Tesla — 186 066. Nissan — 148 340.

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Фокус По материалам:

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