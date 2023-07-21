Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг — Finance.ua

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Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг

Технологии&Авто
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Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг
Десятку самых популярных автомобилей в Европе впервые возглавил электрокар: рейтинг
Впервые в истории европейского авторынка лидером по итогам полугодия стала электрическая модель. По результатам 6 месяцев 2023 года на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y. Об этом свидетельствует статистика организации ACEA.
Электромобиль Tesla Model Y нашел 125 144 покупателей в Европе — на 211,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (40 147 шт.). Только за июнь в Европе было приобретено 29 764 Model Y.
Электрокроссовер Tesla опередил Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Примечательно, что это самая дорогая модель в четвёрке лидеров.
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Первое полугодие этого года оказалось очень успешным для отрасли. Продажи авто в Европе выросли на 17,6% — в общей сложности реализовано почти 6,6 миллиона новых легковых машин. Из них 938 912 шт. — электромобили: этот сегмент вырос сразу на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это свидетельствует о том, что авторынок Европы на пороге больших перемен.
Среди автоконцернов лидерство на европейском рынке сохраняет Volkswagen Group. Второе место остается у Stellantis, а на третье поднялся Renault Group. Примечательно, что Tesla заняла всего 9 позицию.

Самые популярные автопроизводители в Европе за 2023 год:

  1. Volkswagen Group — 1 701 866 проданных авто.
  2. Stellantis — 1 145 815.
  3. Renault Group — 648 467.
  4. Hyundai — 575 432.
  5. Toyota — 450 341.
  6. BMW Group — 445 440.
  7. Mercedes-Benz — 352 563.
  8. Ford Motor — 275 692.
  9. Tesla — 186 066.
  10. Nissan — 148 340.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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