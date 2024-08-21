Десятка самых популярных дизельных авто в Украине — Finance.ua

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Десятка самых популярных дизельных авто в Украине

Технологии&Авто
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Десятка самых популярных дизельных авто в Украине
Десятка самых популярных дизельных авто в Украине
В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 17% меньше, чем в прошлом.
Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%).
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 года.

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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
  1. Renault Duster — 439 ед.;
  2. Toyota Hilux — 143 ед.;
  3. Volkswagen Touareg — 109 ед.;
  4. Mitsubishi L200 — 106 ед.;
  5. BMW 3 — 77 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
  1. Renault Megane — 425 ед.;
  2. Volkswagen Passat — 352 ед.;
  3. Skoda Octavia — 338 ед.;
  4. Nissan Qashqai — 229 ед.;
  5. Volkswagen Golf — 160 ед.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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