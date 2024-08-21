Десятка самых популярных дизельных авто в Украине — Finance.ua

Десятка самых популярных дизельных авто в Украине Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Десятка самых популярных дизельных авто в Украине

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 17% меньше, чем в прошлом.

Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%).

Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster — 439 ед.; Toyota Hilux — 143 ед.;

Volkswagen Touareg — 109 ед.;

Mitsubishi L200 — 106 ед.;

BMW 3 — 77 ед.



ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 425 ед.; Volkswagen Passat — 352 ед.;

Skoda Octavia — 338 ед.;

Nissan Qashqai — 229 ед.;

Volkswagen Golf — 160 ед.



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