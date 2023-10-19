Десятка надежных спорткаров с пробегом по доступной цене (фото) — Finance.ua

Десятка надежных спорткаров с пробегом по доступной цене (фото)
Американские эксперты назвали самые лучшие спортивные автомобили с пробегом по доступной цене. Также эти модели отличаются высоким уровнем надежности. Рейтинг был опубликован на сайте HotCars.
Автомобилисты любят спорткары за их приятную управляемость и мощные двигатели. Такие авто дарят гораздо больше эмоций от вождения, чем стандартные модели.
В рейтинг вошли 10 спорткаров с пробегом, которые можно купить в США менее чем за $20 000. Эти автомобили редко выходят из строя.
Топ 10 лучших бюджетных спорткаров с пробегом:
10. BMW 328i
- Средняя стоимость в США: 4888 — 6101 долл.
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 230 л.с. и 271 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
- Максимальная скорость: 209 км/ч
BMW 328i не столь быстрая модификация, как M3, но эта модель также предлагает приятную управляемость и богатую оснастку. В частности, 3,0-литровый атмосферный двигатель радует своей надежностью.
9. Mazda MX-5
- Средняя стоимость в США: 6009 — 7924 долл.
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 166 л.с. и 190 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунды
- Максимальная скорость: 215 км/ч
Mazda MX-5 отличается отточенной управляемостью и стильным дизайном. Еще одно преимущество модели — надежный 2,0-литровый атмосферный двигатель.
8. Audi TT
- Средняя стоимость США: 7429 — 9086 долл.
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 280 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
- Максимальная скорость: 209 км/ч
Audi TT второго поколения является одним из немногих компактных спортивных автомобилей, который доступен с полным приводом. Однако даже базовая версия с передним приводом способна подарить множество положительных эмоций от вождения.
7. BMW Z4 3.0i
- Средняя стоимость в США: 9380 — 11 087 долл.
- Год выпуска: 2007
- Мощность и крутящий момент: 215 л.с. и 250 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
- Максимальная скорость: 240 км/ч
BMW Z4 предлагает стильный дизайн, приятную управляемость и богатую оснастку. Также спорткар оснащается надежными двигателями, которые редко выходят из строя.
6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ
- Средняя стоимость в США: 10 025 — 11 772 долл.
- Год выпуска: 2013
- Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 205 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
- Максимальная скорость: 230 км/ч
Модели Scion FR-S, Toyota GT 86 и Subaru BRZ не так быстры, как многие конкуренты, но их управляемость компенсирует это. Спорткар дарит много положительных эмоций во время вождения, а его атмосферный оппозитный двигатель способен беспроблемно прослужить долгие годы.
5. Hyundai Genesis Coupe
- Средняя стоимость в США: 11 863 — 14 204 долл.
- Год выпуска: 2015
- Мощность и крутящий момент: 348 л.с. и 400 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,8 секунды
- Максимальная скорость: 240 км/ч
Hyundai Genesis Coupe не стал бестселлером бренда, но эта модель доказала, что южнокорейская компания способна создавать отличные спортивные авто. Это заднеприводный спорткар с надежным двигателем и трансмиссией, превосходящий по динамике многих конкурентов.
4. Nissan 350Z
- Средняя стоимость в США: 11 999 — 13 850 долл.
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 306 л.с. и 363 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,2 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Nissan 350Z имеет не только стильный дизайн, но и мощный атмосферный двигатель V6. В то же время эксперты рекомендуют выбирать модель моложе 2007 года, поскольку она отличается высоким уровнем надежности.
3. BMW 228i
- Средняя стоимость в США: 14 942 — 17 071 долл.
- Год выпуска: 2015
- Мощность и крутящий момент: 241 л.с. и 350 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Самый компактный спорткар BMW предлагает такую же приятную управляемость, как и старшие модели. Однако он более дешев и имеет стильный дизайн.
2. Pontiac Solstice GXP
- Средняя стоимость в США: 11 940 — 14 649 долл.
- Год выпуска: 2009
- Мощность и крутящий момент: 260 л.с. и 353 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,4 секунды
- Максимальная скорость: 229 км/ч
Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном и обладает приятной управляемостью. Также эта модель оснащается надежным двигателем, который редко выходит из строя.
1. Ford Mustang EcoBoost
- Средняя стоимость в США: 17 286 — 19 437 долл.
- Год выпуска: 2017
- Мощность и крутящий момент: 310 л.с. и 434 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,7 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Многие владельцы Ford Mustang с 2,3-литровым двигателем EcoBoost редко ломаются. Этот мотор способен проехать сотни тысяч километров.
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