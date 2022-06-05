Десять самых популярных мобильных приложений в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Десять самых популярных мобильных приложений в Украине (инфографика)

Сегодня 19:43Фондовый рынок
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Telegram за последние месяцы существенно увеличил свою аудиторию (94% в апреле против 89% в январе 2022 года) и почти догнал Facebook по охвату. Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.
Об этом пишет в исследовании проект «Kantar Украина».
Несмотря на стремительный рост Telegram, постоянный лидер Viber продолжает оставаться топ-1 среди мессенджеров.
В апреле украинцы стали чаще слушать музыку. Приложение YouTube Music впервые попало в рейтинг сразу на 18-ю позицию.
TikTok продолжает приобретать популярность в Украине. В апреле приложение для создания и просмотра коротких видео поднялось на 16-ю позицию, захватив расположение половины мобильных интернет-пользователей.
Приложение для электронных документов и государственных услуг «Дія» можно считать неотъемлемой частью смартфонов украинцев. Охват приложения увеличился на 10% за три месяца и достиг отметки 84%.
С подобными темпами растет популярность приложения Google Pay для бесконтактных оплат, которым в апреле пользовалось 61% украинцев. Наравне с этим увеличение использования интернет-банкинга (Приват24, monobank и др.)
Десять самых популярных мобильных приложений в Украине (инфографика)
С незначительной разницей в охвате в рейтинг попали сразу два оператора мобильной связи Киевстар (18-е место) и Vodafone (20-е место).
Chrome, Gmail, Viber постоянно являются тройкой фаворитов посреди мобильных приложений в апреле.
Также украинцы продолжают решать повседневные задачи со смартфона, пользуясь услугами Новой почты, OLX, Uklon Taxi, Сильпо и Helsi.me. Однако в настоящее время частота использования подобных приложений снизилась. Соответственно, из-за событий в Украине интерес пользователей к интернет-магазинам тоже снизился.
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По материалам: Finance.ua
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