Десять самых популярных мобильных приложений в Украине (инфографика) — Finance.ua

Десять самых популярных мобильных приложений в Украине (инфографика)

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Telegram за последние месяцы существенно увеличил свою аудиторию (94% в апреле против 89% в январе 2022 года) и почти догнал Facebook по охвату. Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter.

Об этом пишет в исследовании проект «Kantar Украина».

Несмотря на стремительный рост Telegram, постоянный лидер Viber продолжает оставаться топ-1 среди мессенджеров.

В апреле украинцы стали чаще слушать музыку. Приложение YouTube Music впервые попало в рейтинг сразу на 18-ю позицию.

TikTok продолжает приобретать популярность в Украине. В апреле приложение для создания и просмотра коротких видео поднялось на 16-ю позицию, захватив расположение половины мобильных интернет-пользователей.

Приложение для электронных документов и государственных услуг «Дія» можно считать неотъемлемой частью смартфонов украинцев. Охват приложения увеличился на 10% за три месяца и достиг отметки 84%.

С подобными темпами растет популярность приложения Google Pay для бесконтактных оплат, которым в апреле пользовалось 61% украинцев. Наравне с этим увеличение использования интернет-банкинга (Приват24, monobank и др.)

С незначительной разницей в охвате в рейтинг попали сразу два оператора мобильной связи Киевстар (18-е место) и Vodafone (20-е место).

Chrome, Gmail, Viber постоянно являются тройкой фаворитов посреди мобильных приложений в апреле.

Также украинцы продолжают решать повседневные задачи со смартфона, пользуясь услугами Новой почты, OLX, Uklon Taxi, Сильпо и Helsi.me. Однако в настоящее время частота использования подобных приложений снизилась. Соответственно, из-за событий в Украине интерес пользователей к интернет-магазинам тоже снизился.

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