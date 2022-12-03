Десять самых дорогих для проживания городов мира в 2022 году — Finance.ua

Десять самых дорогих для проживания городов мира в 2022 году Сегодня 14:21 — Личные финансы

Десять самых дорогих для проживания городов мира в 2022 году

Американский Нью-Йорк впервые возглавил рейтинг самых дорогих для проживания городов, хоть и разделил лидерство с Сингапуром. В 2021 году Нью-Йорк был на шестом месте.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного индекса стоимости жизни за 2022 год, который опубликовал Economist Intelligence Unit (EIU).

Чтобы составить список, EIU сравнивает более 400 отдельных цен на более 200 продуктов и услуг в 172 городах. Они исследуют ряд предприятий как крупных, так и бюджетных, чтобы понять, насколько сильно колебались цены за последний год.

Что показало исследование

Прошлогодний победитель Тель-Авив спустился на третье место.

ТОП-10 самых дорогих для жизни городов мира в 2022 году выглядит так:

Нью-Йорк и Сингапур (на одном уровне);

Тель-Авив, Израиль;

Гонконг та Лос-Анджелес;

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Сан-Франциско, Калифорния;

Париж, Франция;

Копенгаген, Дания.

В целом в 2022 году средняя стоимость жизни выросла на 8,1% из-за войны россии в Украине и все еще ощущаемых последствий пандемии.

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«Война в Украине, западные санкции против россии и политика Китая по борьбе с коронавирусом повлекли за собой проблемы в цепочке поставок, которые в сочетании с ростом процентных ставок и колебаниями обменного курса привели к кризису стоимости проживания во всем мире», — пояснила Упасана Датт, глава отдела стоимости проживания в мире в EIU.

Средний рост цен в 172 городах, участвовавших в исследовании, наибольший за последние 20 лет. Рост цен на бензин в городах был особенно сильным (как и в прошлом году), но для горожан параллельно дорожают продукты, коммунальные услуги и товары для дома.

Наиболее существенной причиной роста цен в Западной Европе было повышение цен на газ в результате войны россии в Украине. Стоимость одного литра бензина выросла на колоссальные 22% по сравнению с этим периодом в прошлом году. Помимо стоимости газа одним из факторов была неравномерная стоимость евро.

theБабель По материалам:

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