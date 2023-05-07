Дешевая Nokia: Топ-3 модели стоимостью до 2000 гривен — Finance.ua

Дешевая Nokia: Топ-3 модели стоимостью до 2000 гривен Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Нокиа 105

Самый недорогой телефон в этом списке, а также самый простой. Помимо звонков и смс, он может похвастаться наличием простого фонарика, радио и обновленной версией культовой змейки. И это все. По этой причине смехотворно маленькая, как на наше время, батарея, всего 800 мАч, не является большой проблемой — разряжаться здесь нечему. А вот 1,77-дюймовый ЖК-экран точно не помешает. Есть ли у этого устройства недостатки? Подключение только к сети GSM может усложнить дальнейшее использование устройства в течение нескольких лет.

Nokia 150

Здесь мы уже имеем дело с гораздо более сложным устройством, но все еще очень простым. Nokia 150 предлагает DualSIM, что, пожалуй, является самым большим изменением по сравнению с вышеупомянутой Nokia 105. Мы также получаем VGA-камеру достаточно низкого качества, слот для карт памяти для хранения этих фотографий и, по сути, больше ничего — в смартфоне нет MP3-плеера. Кстати, мы также получаем больший 2,4-дюймовый ЖК-экран и емкий аккумулятор на 1020 мАч. Вишенкой на торте, однако, является встроенная радиоантенна, позволяющая слушать радиопередачи без подключенных наушников.

Nokia 110 4G

Здесь мы уже имеем настоящий технологический скачок. И я не имею в виду камеру с разрешением 0,8 Мп, которая все еще предлагает спорное качество фотографий или наличие веб-браузера, который не может справиться с большинством современных веб-сайтов. Однако что мы действительно получаем с этим телефоном, так это связь 4G, поэтому нет причин бояться, что передатчики 2G и 3G будут выключены. Более того, Nokia 110 4G имеет встроенный MP3-плеер. Так что карта памяти на этот раз может пригодиться.

Nokia 215 4G

Это последняя простая и недорогая Nokia в этом списке, и самая смелая из всех. Да, здесь есть порез: производитель отказался от камеры. Однако вряд ли это можно считать значительной утратой, учитывая сенсоры, которые использовались до сих пор. С другой стороны, наличие Bluetooth 5.0 уже может заслуживать внимания, тем более что здесь также можно найти MP3-плеер. Конечно, карта памяти здесь также может понадобиться — если вы не любите слушать одни и те же треки снова и снова. В таком случае встроенных 128 МБ будет вполне достаточно. Как и в случае с предшественником, самым важным элементом здесь является наличие сети 4G, но 2,4-дюймовый экран, улучшающий видимость текста, безусловно, является достойным внимания преимуществом устройства.

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itechua По материалам:

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