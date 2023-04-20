Депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей — Finance.ua

Депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей Сегодня 11:04 — Личные финансы

Депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей

Рада предлагает повысить штрафы для водителей и ввести наказание для пассажиров. Штрафы за использование неисправного автомобиля могут возрасти в 2,5 раза. Так, Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9210 , которым предусмотрено увеличение штрафов для автомобилистов.

Зачем это? Авторы документа ссылаются на то, что одной из причин возникновения ДТП может быть управление автомобилями, имеющими технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудованные, не соответствующие техническим параметрам производителя. По официальной статистике национальной полиции доля таких ДТП не превышает 1% от общего количества аварий.

Какие же штрафы предлагают установить

В первую очередь предполагается рост штрафа в 2,5 раза, то есть до 850 грн (вместо 340 грн).

(вместо 340 грн). Такое же нарушение, но с использованием транспорта для перевозки пассажиров, груза или почты, влечет наложение штрафа в размере 1700 грн (вместо нынешних 680 грн).



(вместо нынешних 680 грн). За управление машиной без действующего сертификата соответствия техническим нормам — штраф 850 грн.



Кроме того, проект закона предлагает ввести наказание для пассажиров, не использующих шлемы или ремни безопасности — штраф в сумме 510 грн (сейчас ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители).

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Также депутаты хотят запретить эксплуатацию транспортных средств, ввезенных из-за границы, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие авто требованиям технических регламентов (от «Евро-2» до «Евро-6») и экологических норм.

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Телеканал 24 По материалам:

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