Депутаты поддержали в первом чтении обмен финансовой информацией между странами — Finance.ua
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Депутаты поддержали в первом чтении обмен финансовой информацией между странами

Казна и Политика
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Депутаты поддержали в первом чтении обмен финансовой информацией между странами
Депутаты поддержали в первом чтении обмен финансовой информацией между странами
Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 8131 об обмене финансовой информацией между странами.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Поддержали документ 243 депутата.
Законопроект внедряет в Украине два международных стандарта в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей:
1) Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CMS);
2) Стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR).
По словам Железняка, это усложняет избегание налогообложения и использования оффшоров.
«В мире уже 102 страны (включая все страны ЕС) уже участники обмена такой информацией, и в 2020 году была передана информация об активах стоимостью около 9 триллионов евро», — отметил Железняк.
Первый обмен информацией с Украиной планируется в 2024 году.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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