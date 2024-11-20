Депутаты поддержали изменения в закон о защите персональных данных — Finance.ua

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Депутаты поддержали изменения в закон о защите персональных данных

Казна и Политика
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Депутаты поддержали изменения в закон о защите персональных данных
Депутаты поддержали изменения в закон о защите персональных данных
Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона «О защите персональных данных», который заменит вариант 2010 года.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
За соответствующий законопроект № 8153 проголосовали 272 народных депутата.
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Авторы законопроекта объясняли, что законодательство нуждается в полном обновлении его применения из-за «большого увеличения активности в обработке данных в интернете». Главная проблема — уровень защиты персональных данных.
Поэтому депутаты предлагают уточнить терминологию согласно новым международным стандартам и уточнить формулировки и принципы обработки персональных данных.
Этот законопроект — евроинтеграционный, его цель — повысить уровень защиты частной жизни, согласовать регулирование с европейскими стандартами (GDPR, Конвенция 108+) и предоставить больше прав субъектам персональных данных.
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Геращенко отметила, что есть некоторые замечания по урегулированию вопроса защиты персональных данных при их обработке правоохранительными органами.
«Проект позволяет одноразовое бесплатное получение копии своих персональных данных. Но данные накапливаются, поэтому стоило бы указать определенную периодичность, например, один раз в год», — отметила она.
Персональные данные госслужащих — это не конфиденциальная информация и они могут быть открыты третьим лицам. Но такие моменты нужно более подробно уточнять, чтобы не было нарушения прав, добавила депутат.
Она отметила, что офис Совета Европы оценил проект как «близкий к европейским стандартам», но рекомендовал усовершенствовать отдельные положения для соответствия GDPR и Конвенции 108+.
По материалам:
hromadske
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