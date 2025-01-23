Депутаты планируют изменить правила ведения кредитных историй — Finance.ua

Депутаты планируют изменить правила ведения кредитных историй
Народные депутаты намерены переписать правила кредитной истории. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект № 12 260 за основу.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
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Законопроектом предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционировании институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью", — сообщил Гетманцев.
По его словам, главной целью инициативы является:
- усиление защиты прав заемщиков;
- улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества;
- поощрение ответственного кредитования и обеспечение целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности;
- управление кредитным риском и осуществление идентификации и верификации клиентов.
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Как добавила народная депутат и член Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, сейчас в этой сфере действует устаревший закон, принятый еще 20 лет назад, не учитывающий современных реалий и потребностей.
Новый законопроект изменит ситуацию:
- вводится обязанность регулярного обновления информации о выполнении денежных обязательств;
- вводится эффективный механизм взаимодействия между заемщиком и кредитором;
- предусмотрено признание недействительными кредитных сделок, заключенных вопреки заявлению заемщика.
«Мы предлагаем автоматизировать предоставление банкам и финансовым учреждениям сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан через систему „Трембита“», — отметила депутат.
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