Депутаты планируют изменить правила ведения кредитных историй — Finance.ua

Депутаты планируют изменить правила ведения кредитных историй Сегодня 16:44 — Кредит&Депозит

Депутаты планируют изменить правила ведения кредитных историй

Народные депутаты намерены переписать правила кредитной истории. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект № 12 260 за основу.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Законопроектом предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционировании институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью", — сообщил Гетманцев.

По его словам, главной целью инициативы является:

усиление защиты прав заемщиков;

улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества;

поощрение ответственного кредитования и обеспечение целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности;

управление кредитным риском и осуществление идентификации и верификации клиентов.

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Как добавила народная депутат и член Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, сейчас в этой сфере действует устаревший закон, принятый еще 20 лет назад, не учитывающий современных реалий и потребностей.

Новый законопроект изменит ситуацию:

вводится обязанность регулярного обновления информации о выполнении денежных обязательств;

вводится эффективный механизм взаимодействия между заемщиком и кредитором;

предусмотрено признание недействительными кредитных сделок, заключенных вопреки заявлению заемщика.

«Мы предлагаем автоматизировать предоставление банкам и финансовым учреждениям сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан через систему „Трембита“», — отметила депутат.

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