Денежные выплаты украинские военные получат в конце августа — Finance.ua
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Денежные выплаты украинские военные получат в конце августа

Личные финансы
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Денежные выплаты украинские военные получат в конце августа
Денежные выплаты украинские военные получат в конце августа
В этом месяце мы ожидаем, что все денежные выплаты военнослужащим поступят в конце августа. Соответствующие расчеты уже сделаны.
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Анна Маляр объяснила, что это связано с процедурами внесения изменений в государственный бюджет.
Она добавила, что в Украине сейчас экстремальная ситуация в экономике. Очень много сложных вопросов, которые сейчас решает правительство, но в этих условиях оборона остается безоговорочным приоритетом, поэтому наши воины получат все причитающиеся средства, но часть из них поступит на 2-3 недели позже, чем это было до этого.
«В предыдущие месяцы мы выстроили ритм: в первой половине месяца МОУ переводило средства на выплаты ежемесячного денежного довольствия военнослужащих (так называемые деньги мирного времени, в которые входят должностные оклады, выплаты за воинские звания и выслугу лет). Во второй половине месяца МОУ финансировали дополнительные выплаты за несение службы во время военного положения и непосредственное участие в боевых действиях», — рассказала заместитель министра обороны Украины.
Она напомнила, что за июль по сравнению с июнем Минобороны ожидает рост общего объема выплат на 15 процентов, то есть суммарно на уровне 70 млрд гривен.
По материалам:
Армія Inform
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