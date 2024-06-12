Денежные выплаты украинцам в Чехии: кто и сколько может получить — Finance.ua

Денежные выплаты украинцам в Чехии: кто и сколько может получить Сегодня 08:02 — Личные финансы

Денежные выплаты украинцам в Чехии: кто и сколько может получить

Денежные выплаты для украинских беженцев в Чехии рассматриваются как необходимая помощь в обеспечении основных жизненных потребностей и одновременно помощь на жилье.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в первые 150 дней после предоставления временной защиты гуманитарная помощь в Чехии для украинских беженцев составляет:

3490 крон — для детей в возрасте до 6 лет;

4 188 крон — для детей от 6 до 10 лет;

5 235 крон — для детей с инвалидностью;

4 860 крон — для взрослых;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

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Начиная с шестого месяца после предоставления временной защиты размер выплат для взрослых изменяется:

3 130 крон — для взрослых;

4 860 крон — для взрослых из категории уязвимости;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

То есть в течение первых 5 месяцев финансовая помощь равна установленному прожиточному минимуму, а затем — минимуму, необходимому для существования. Это происходит, если взрослый трудоспособный человек не пытается обеспечить себя сам и не является уязвимым лицом.

Помощь для детей после 150-дневного пребывания под защитой остается неизменной.

Подробно об условиях оказания гуманитарной помощи в Чехии читайте в статье по ссылке.

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