Денежные выплаты беженцам из Украины в странах ЕС — Finance.ua

Денежные выплаты беженцам из Украины в странах ЕС Сегодня 11:00 — Личные финансы

Портал VisitUkraine.today подготовил информацию для беженцев из Украины о том, в каком размере и как можно получить денежную помощь в разных странах Европейского Союза.

Чехия. Всем без исключения беженцам здешнее Бюро труда выплачивает пособие в размере 5 тыс. крон (приблизительно €200).

Первая выплата производится автоматически при предъявлении паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За последующими выплатами могут обратиться только оказавшиеся в тяжелой финансовой ситуации (например, не смогли найти работу). Но сделать это можно не более пяти раз.

Таким образом, в общей сложности беженцы имеют право на шесть выплат по 5 тыс. крон. Через полгода они могут получать пособие уже в рамках стандартных социальных выплат.

Латвия. Здесь беженцы из Украины могут получить финансовую помощь в Министерстве благополучия. А именно:

единовременное пособие составляет €272 на взрослого и €190 на ребенка;

дополнительное ежемесячное пособие в размере €109 на члена семьи и €76 на каждого следующего члена семьи;

иная материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями.

Эстония. Беженцы из Украины имеют право на те же льготы и выплаты, что и граждане страны.

Прежде чем подавать заявление на пособие (льготы), необходимо получить статус временной защиты, вид на жительство и личный эстонский идентификационный код в пункте приема военных беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Это может быть пособие на детей от 0 до 16 лет: €60 на первого и второго ребенка в семье, и €100 — на третьего и последующих детей. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие в размере €300 в месяц, а с седьмого ребенка — €400 в месяц.

После получения временной защиты украинские беженцы имеют право на получение пособия из расчета прожиточного минимума: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (€150), второму взрослому — 0,8 прожиточного минимума (€120) и несовершеннолетним детям — 1,2 прожиточного. минимума (€180).

Словакия. Право на получение пособия в этой стране имеют лица со статусом временного убежища и при наличии документов о разрешении на проживание с отметкой ODÍDENEC.

Заявление о предоставлении материальной помощи подается в отдел занятости, отдел по социальным вопросам и вопросам семьи.

Также лица, имеющие временную защиту в Словакии, имеют право на получение экстренной денежной помощи, предоставленной гуманитарными организациями в рамках программы Министерства труда, социальных вопросов и семьи (MoLSAF).

Сумма на одного человека в месяц составляет:

€80 на взрослого от 18 лет;

€60 на ребенка от 3 до 18 лет;

€160 на ребенка до 3 лет.

Словения. На денежное пособие в Словении также имеют право граждане Украины со статусом временной защиты, которые не проживают в приюте, не подали заявление на международную защиту, не имеют собственных средств или доходов на свое содержание.

Размер пособия исчисляется согласно основному размеру минимального дохода по следующим критериям:

для первого взрослого или заявителя — 100%;

для каждого последующего взрослого человека в семье — 70%;

для ребенка в возрасте до 18 лет — 30%;

для несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых — 100%.

Также в Словении украинцы имеют право подать заявление на финансовую помощь на ребенка в центр социальной защиты.

Ирландия. Чтобы получить социальную денежную выплату, необходим персональный номер в службе государственного обеспечения (PPSN).

При подаче заявления на получение PPSN украинец может сразу подать заявление на выплату еженедельной материальной помощи. Максимальная выплата для людей старше 25 лет составляет €260.

К этому можно получить надбавку за подопечного взрослого €138, за ребенка до 12 лет — €40, за ребенка старше 12 лет — €48. Для взрослых от 18 до 24 лет выплата составляет €117,7 с надбавкой за подопечного взрослого €117,7.

Помимо надбавок к выплатам взрослым, пособие выплачивается также отдельно на детей — €140 в месяц на каждого ребенка.

Франция. Статус APS, то есть временной защиты, позволит беженцам из Украины получать пособие, размер которого рассчитывается в соответствии с составом семьи.

Для получения Карты ADA в префектуре украинцу будет назначена встреча во французском управлении иммиграции и интеграции.

Финансовая помощь семьям определяется с учетом количества ее членов: 1 человек — €6,80 в день, 2 человека — €10,20 в день, 3 человека — €13,60 в день, 4 человека — €17,00 в день и так далее. Но каждый взрослый получает еще 7,40 евро в день.

Австрия. Размер базовой социальной помощи в Австрии зависит от типа жилья украинца: с полным пансионом, самообеспечением или частным проживанием.

В случае частного проживания украинцы могут получить следующие максимальные выплаты:

субсидия на аренду для одного человека — до €150 на человека в месяц;

дотация на аренду для семьи (от 2 человек) — до €300 на человека в месяц;

питание для взрослых — до €215 на человека в месяц;

на человека в месяц; питание для несовершеннолетних — до €100 на человека в месяц.

Для получения субсидии на аренду жилья необходимо предоставить договор аренды (так называемый прекариатный договор).

Кроме того, в Австрии можно получить финансовую субсидию на школьные принадлежности (до €200 на ребенка в год) и одежду (€150 на человека в год), а также деньги на отдых (до €50 на человека в месяц).

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