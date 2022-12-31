Денежная компенсация за Пакет малыша 2023: размер — Finance.ua

Денежная компенсация за Пакет малыша 2023: размер Сегодня 09:12 — Личные финансы

В Украине предусмотрено пособие новоиспеченным родителям и их новорожденным младенцам. Кроме денежного пособия при рождении ребенка, родители также получают Пакет малыша.



Это специальный набор, в который входят самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в частности одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиене, пишут Факты ICTV.

Получить Пакет можно в роддоме или, если его нет в наличии во время выписки новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.

Однако родители могут отказаться от Пакета и получить за него денежную компенсацию.

Пакет малыша 2023: размер пособия

С 1 декабря 2022 года увеличился прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп, в том числе для детей:

до 6 лет — 2272 грн;

от 6 до 18 лет — 2833 грн.

Эти изменения повлияли на все размеры социальных выплат, которые предусмотрены малышам и их мамам. Итак, с 1 декабря 2022 года и до следующего роста прожиточного минимума, который, вероятно, произойдет уже в 2024 году, фиксируется новый размер социальных выплат.

Размер денежной компенсации за Пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.

Соответственно, в 2023 году родители будут получать за Пакет малыша 6816 грн.

Какие другие выплаты предусмотрены малышам

Пособие при рождении ребенка в 2023 году не меняется. Оно составляет 41 280 грн. Единовременная выплата при рождении — 10 320 грн, последующая ежемесячная выплата в течение 3 лет — 860 грн.

Пособие по беременности и родам для неработающих женщин, зарегистрированных в центре занятости, в 2023 году составит 671 грн или 25% от ПМ для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Пособие одиноким матерям в течение 2023 года будет составлять: до 6 лет — 2272 грн; от 6 до 18 лет — 2833 грн; от 18 до 23 лет — 2684 грн.

Что касается алиментов, то их минимальный размер составляет 50% от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Соответственно, в 2023 году минимальный размер алиментов:

для детей до 6 лет — 1136 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 1416,5 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.