Денежная компенсация за Пакет малыша 2023: размер — Finance.ua

Денежная компенсация за Пакет малыша 2023: размер
В Украине предусмотрено пособие новоиспеченным родителям и их новорожденным младенцам. Кроме денежного пособия при рождении ребенка, родители также получают Пакет малыша.
Это специальный набор, в который входят самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в частности одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиене, пишут Факты ICTV.
Получить Пакет можно в роддоме или, если его нет в наличии во время выписки новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.
Однако родители могут отказаться от Пакета и получить за него денежную компенсацию.
Пакет малыша 2023: размер пособия
С 1 декабря 2022 года увеличился прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп, в том числе для детей:
- до 6 лет — 2272 грн;
- от 6 до 18 лет — 2833 грн.
Эти изменения повлияли на все размеры социальных выплат, которые предусмотрены малышам и их мамам. Итак, с 1 декабря 2022 года и до следующего роста прожиточного минимума, который, вероятно, произойдет уже в 2024 году, фиксируется новый размер социальных выплат.
Размер денежной компенсации за Пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.
Соответственно, в 2023 году родители будут получать за Пакет малыша 6816 грн.
Какие другие выплаты предусмотрены малышам
- Пособие при рождении ребенка в 2023 году не меняется. Оно составляет 41 280 грн. Единовременная выплата при рождении — 10 320 грн, последующая ежемесячная выплата в течение 3 лет — 860 грн.
- Пособие по беременности и родам для неработающих женщин, зарегистрированных в центре занятости, в 2023 году составит 671 грн или 25% от ПМ для трудоспособного лица в расчете на месяц.
- Пособие одиноким матерям в течение 2023 года будет составлять: до 6 лет — 2272 грн; от 6 до 18 лет — 2833 грн; от 18 до 23 лет — 2684 грн.
Что касается алиментов, то их минимальный размер составляет 50% от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Соответственно, в 2023 году минимальный размер алиментов:
- для детей до 6 лет — 1136 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 1416,5 грн.
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