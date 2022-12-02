Денег налогоплательщиков не хватит на все нужды армии во время войны - Минфин — Finance.ua
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Денег налогоплательщиков не хватит на все нужды армии во время войны - Минфин

Казна и Политика
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Средств украинских налогоплательщиков недостаточно, чтобы профинансировать все потребности армии в условиях войны, поэтому возрастает необходимость в привлечении ресурсов из других источников.
Как заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телемарафона, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины удалось продать военных облигаций населению и бизнесу на более 174 млрд грн.
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«Растет риск получить меньше налогов в госбюджет... Поэтому работаем над тем, чтобы привлекать грантовую поддержку и кредиты. Даже если мы потеряем в части налогов, мы сможем это перекредитовать за счет внешних и внутренних заимствований», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабной войны рф против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита;
  • номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока;
  • Кабинет Министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно;
  • с 3 октября украинцы могут купить военные облигации в приложении «Дия» и помочь экономике страны во время военного положения.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
УНІАН
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