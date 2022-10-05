Что такое военные облигации, и какие смыслы Минцифры закладывает в этот инструмент — Finance.ua

Что такое военные облигации, и какие смыслы Минцифры закладывает в этот инструмент Сегодня 08:00

С последним обновлением «Дія» от 3 октября появилась возможность покупать военные облигации без комиссий в несколько этапов.

Finance.ua побывал на презентации и пообщался с вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В этом материале расскажем, как приобрести военные облигации в «Дія», и какие смыслы Минцифры закладывает в этот инструмент.

Военные облигации — это ценные бумаги, выпускаемые государством. Привлеченные через продажу облигаций средства идут на поддержку экономики, на самые неотложные нужды.

Для Украины сегодня — это поддержка Вооруженных сил, в частности выплата денежного довольствия военным, поддержка медицинской сферы.

Военные облигации появились еще в 1812 году в США. Но они были доступны исключительно состоятельной элите. Массовое привлечение средств граждан через продажу облигаций началось во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время Первой мировой войны благодаря военным облигациям Соединенным Штатам удалось возместить более половины из 30 млрд долларов, потраченных на войну.

А уже во время Второй мировой 85 млн граждан США приобрели облигации почти на 185 млрд долларов.

В мировой культуре облигации занимают ведущее место. У Чарли Чаплина даже есть одноименный фильм (1918 год), посвященный этим ценным бумагам.

В Украине тема с облигациями начала набирать обороты с доступностью ОВГЗ для массового инвестора.

Именно 1 марта 2022 можно считать историческим днем — тогда Министерство финансов начало продажу военных облигаций.

«Облигации — важный инструмент поддержки экономики, возможность привлечь средства, чтобы поддержать Вооруженные силы, социальную и медицинскую сферы. В Украине крутая культура донатить, а облигации — это нечто среднее между донатами и депозитами. Ведь когда вы приобретаете облигации, вы получите свои средства обратно через определенный период: три месяца, полгода, год, полтора, и получаете за это от 11 до 16 процентов. Но в то же время вы поддерживаете сегодня Вооруженные силы Украины, которые активно деоккупируют территорию нашей страны», — объяснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Таким образом, владельцы облигаций спонсируют:

уничтожение врага;

деоккупацию территории;

приближение поражения россии.

Сколько стоит

Средняя стоимость военных облигаций, эмитируемых Министерством финансов, колеблется в пределах 900-1000 грн.

Если сейчас приобрести 10 облигаций с датой выплаты 27 сентября 2023 вам, нужно будет заплатить 10 246 грн. Через год на карту вернется 11 600 грн. То есть вы получите 13% от вложенной суммы, а именно 1 353,4 грн.

С этого дохода не придется платить налоги. Но самое главное, что ваш вклад круглогодично будет работать на Вооруженные силы и деоккупацию украинских территорий.

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