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День рождения Академии Минфин: открываем Секретное хранилище подарков

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Загляните в хранилище и заберите один из подарков
Загляните в хранилище и заберите один из подарков
Академия Минфин запустила акцию «Секретное хранилище подарков» по ​​случаю Дня рождения. С 22 по 27 июля все желающие могут получить подарок — скидки на обучение или бесплатный курс или воркшоп.
В секретном хранилище нет драгоценностей или золота. В нем сохраняется то, что с годами только растет в цене. Это возможности для получения новых знаний об инвестициях, сбережениях и инструментах, которые приведут вас к финансовой независимости.

Что внутри Секретного хранилища?

Загляните в хранилище и уберите один из подарков, которые для вас подготовила Академия Минфин:
🔑 промокод -30% на любой курс;
🔑 промокод -40% на любой курс;
🔑 промокод -50% на любой курс;
🔑 бесплатный учебный курс;
🔑 бесплатный воркшоп в записи.
Каждый гость хранилища имеет только одну попытку и может забрать только один подарок.

Как получить подарок

Зайдите на сайт акции и заполните короткую форму для участия. После этого:
  1. Нажмите кнопку «Выбрать подарок»
  2. Выберите одну из трех подарочных коробок и узнайте, что вы выиграли.
  3. Скопируйте свой промокод или название выигранного курса.
  4. Напишите нашему Отделу заботы в Telegram, укажите промокод и курс, который хотите пройти — менеджер ответит на ваши вопросы и предоставит доступ.

🎁 ВЫБРАТЬ ПОДАРОК

Как использовать выигрыш

1. Период оплаты. Участники могут использовать выигранную скидку для оплаты любого курса Академии Минфин до 31 июля 2026 года включительно.
2. Использование промокода. Сумма скидки, которую выиграли (30%, 40%, 50% или 100%) будет вычтена из полной стоимости курса при оформлении покупки. Полная стоимость курсов указана на сайте Академии Минфин
3. Сочетание скидок. Полученная скидка или выигрыш не суммируется с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.
Двери Секретного хранилища подарков будут открыты всего несколько дней — с 22 по 27 июля включительно.
Поспешите забрать свой подарок — переходите по ссылке.

🔐 ВОЙТИ В ХРАНИЩЕ

Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны.
В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение своей команде. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.
87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.

Просмотрите доступные курсы и воркшопы.

По материалам:
Мінфін.com.ua
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