День рождения Академии Минфин: открываем Секретное хранилище подарков
31
Академия Минфин запустила акцию «Секретное хранилище подарков» по случаю Дня рождения. С 22 по 27 июля все желающие могут получить подарок — скидки на обучение или бесплатный курс или воркшоп.
В секретном хранилище нет драгоценностей или золота. В нем сохраняется то, что с годами только растет в цене. Это возможности для получения новых знаний об инвестициях, сбережениях и инструментах, которые приведут вас к финансовой независимости.
Что внутри Секретного хранилища?
Загляните в хранилище и уберите один из подарков, которые для вас подготовила Академия Минфин:
🔑 промокод -30% на любой курс;
🔑 промокод -40% на любой курс;
🔑 промокод -50% на любой курс;
🔑 бесплатный учебный курс;
🔑 бесплатный воркшоп в записи.
Каждый гость хранилища имеет только одну попытку и может забрать только один подарок.
Как получить подарок
Зайдите на сайт акции и заполните короткую форму для участия. После этого:
Нажмите кнопку «Выбрать подарок»
Выберите одну из трех подарочных коробок и узнайте, что вы выиграли.
Скопируйте свой промокод или название выигранного курса.
Напишите нашему Отделу заботы в Telegram, укажите промокод и курс, который хотите пройти — менеджер ответит на ваши вопросы и предоставит доступ.
1. Период оплаты. Участники могут использовать выигранную скидку для оплаты любого курса Академии Минфин до 31 июля 2026 года включительно.
2. Использование промокода. Сумма скидки, которую выиграли (30%, 40%, 50% или 100%) будет вычтена из полной стоимости курса при оформлении покупки. Полная стоимость курсов указана на сайте Академии Минфин
3. Сочетание скидок. Полученная скидка или выигрыш не суммируется с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.
Двери Секретного хранилища подарков будут открыты всего несколько дней — с 22 по 27 июля включительно.
Поспешите забрать свой подарок — переходите по ссылке.
Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны.
В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение своей команде. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.
87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.