День Независимости в Киеве: список правил и ограничений — Finance.ua
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День Независимости в Киеве: список правил и ограничений

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День Независимости Украины в 2022 году в Киеве пройдет без парада и с ограничениями. При этом время комендантского часа останется неизменным.
Детальнее о том, какие ограничения будут действовать на День Независимости 2022 в Киеве.
Транспорт
Транспорт в Киеве 24 августа будет работать по сокращенному графику: с 06:00 до 21:00. Речь идет как о наземном транспорте, так и о метро.
Комендантский час
Комендантский час в Киеве в День Независимости усиливать не планируют. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.
Массовые мероприятия
Как сообщили в КГГА, проведение массовых мероприятий в День Независимости в Киеве запрещено, поскольку «враг непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и прежде всего должны позаботиться о безопасности».
Рекомендации от КГГА
Киевлян призывают быть бдительными и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.
«В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками рф ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины», — предупреждают в КГГА.
Ограничение работы
До 26 августа территориальные центры социального обслуживания частично будут работать удаленно, а ЦПАУ Киева до 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов.
По материалам:
РБК-Україна
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