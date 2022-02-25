Деньги с «єПідтримки» можно потратить на помощь украинской армии — Finance.ua

Деньги с «єПідтримки» можно потратить на помощь украинской армии

Сегодня 17:16 — Личные финансы

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте есть єПідтримки», — отметил он.

Напомним, за сутки на специальный счет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку ВСУ, поступило почти 300 млн грн

Ранее НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии: UA8430000100000047330992708. Он мультивалютный — создан как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

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