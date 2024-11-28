Деньги для Украины: какие обязательства взяли на себя международные партнеры на 2025 и последующие годы — Finance.ua
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Деньги для Украины: какие обязательства взяли на себя международные партнеры на 2025 и последующие годы

Казна и Политика
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Деньги для Украины: какие обязательства взяли на себя международные партнеры на 2025 и последующие годы
Деньги для Украины: какие обязательства взяли на себя международные партнеры на 2025 и последующие годы, freepik
Уже заключенные Украиной соглашения с ее международными партнерами дают основания для оптимистичных ожиданий покрытия дефицита внешнего финансирования в 2025 году.
Об этом пишет Zn.ua.
В 2025 году правительство и МВФ ожидают поступления 13,7 млрд долл. от ЕС (с Ukraine Facility), 19,1 млрд долл. по плану ERA от G7 и ЕС (под поток доходов от замороженных российских активов), 3,1 млрд долл. от МБРР, 2,7 млрд долл. от МВФ, 1 млрд долл. от Великобритании и других.

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Итого взносы внешних доноров должны обеспечить пополнение бюджета Украины на 41 млрд долл. США.
«Ситуация с внешним финансированием станет менее благоприятной в 2026 году. Ведь обязательства международных доноров на этот год едва дотягивают до 21 млрд долл. с наибольшими ожидаемыми поступлениями из Ukraine Facility и ERA (Extraordinary Revenue Acceleration)», — говорится в статье.
Деньги для Украины: какие обязательства взяли на себя международные партнеры на 2025 и последующие годы
В целом максимальная сумма кредита ERA от ЕС — 35 млрд евро — утверждена Европейским парламентом в октябре.

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Предполагается, что в бюджет Украины поступит 33,1 млрд долл. из общей суммы займа ERA в 50 млрд долл. (17 млрд долл. будет направлено на военные закупки). С высокой вероятностью, новая администрация США будет выполнять свои обязательства по плану ERA и предоставит Украине 20 млрд долл. займа под доходы от замороженных российских активов.
Однако, начиная со второго квартала 2027 года, при отсутствии новых финансовых гарантий от партнеров, Украина столкнется с проблемой колоссального дефицита внешнего финансирования.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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