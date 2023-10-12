Деньги для раненных бойцов: сумма начисления и критерии для выплаты — Finance.ua

Деньги для раненных бойцов: сумма начисления и критерии для выплаты Сегодня 12:35 — Личные финансы

Деньги для раненных бойцов: сумма начисления и критерии для выплаты

Военнослужащим ВСУ начисляют соответствующее денежное довольствие. Оно состоит из разных выплат, среди которых есть «боевые». На такое начисление имеют право и раненные бойцы.

По словам заместителя начальника управления соцподдержки — начальника отдела денежного довольствия и зарплаты полковника Олега Рогаля, есть определенные критерии, в случае соблюдения которых военнослужащим будут выплачивать дополнительное пособие на больничном.

Он объясняет, если военный получил ранение и перешел на больничный, но до этого ему начислялись 30 тысяч гривен, выплату на это время прекращают.

В случае, если боец ​​получал дополнительное вознаграждение в 100 тыс. гривен, и затем получил ранение на фронте, то выплаты будут полностью сохранены.

«За все время лечения военнослужащий, получивший ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины, получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии», — объяснил Олег Рогаль.

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