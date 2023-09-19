День финансов: зарплата украинцев через три года, компромисс по экспорту зерна, реестр военнообязанных — Finance.ua

День финансов: зарплата украинцев через три года, компромисс по экспорту зерна, реестр военнообязанных Сегодня 17:50

Вторник, 19 сентября. Когда средняя зарплата украинцев вырастет до 30 тысяч, и где быстрее всего можно заработать на новинку от Apple.

Зарплата украинцев вырастет. Кабинет Министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Как Кабинет Министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Как свидетельствует проект бюджета на 2024 год, номинальная среднемесячная заработная плата работников брутто составит: 2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%); 2024 год — 21 852 гривны (+20,6%); 2025 год — 25 645 гривен (+17,4); 2026 год — 29 625 гривен (+15,5%).

Состояние денежного рынка. Как Как сообщает НБУ , курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

Как добавили аналитики ICU, ожидание перехода к более гибкому курсообразованию стало причиной возросшего спроса на валюту как на наличном, так и на межбанковском рынках.

Напомним, в прошлый четверг, 14 сентября 2023 года, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% годовых. Параллельно со снижением учетной ставки Нацбанк также снизил до 20% ставку по трехмесячным депозитным сертификатам. Эксперты Finance.ua проанализировали, как снижение учетной ставки отразится на депозитах в коммерческих банках:

Компромисс по экспорту зерна. Украина будет подавать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно правительство предлагает ЕС и странам-соседям Украина будет подавать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий , уже представленный Европейской комиссии.

Электронный реестр военнообязанных. В ВР подали проект закона, предусматривающий улучшение работы реестра призывников, военнообязанных и резервистов. и т. д. В ВР подали проект закона, предусматривающий улучшение работы реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В Реестр предлагают заносить сведения о персональных и служебных данных призывников, номера средств связи и адреса электронной почты, информацию об административных правонарушениях, владении иностранными языками

Решения для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег. Кабмин принял три Кабмин принял три важных антикоррупционных решения . Теперь Украина станет членом рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. Также украинские законы начали переформатировать под стандарты Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

Газа будет достаточно. Украина Украина досрочно завершила накопление необходимых 14,7 млрд кубометров газа. Этого достаточно для прохождения отопительного сезона 2023 года.

Рейтинг экономически несвободных стран. Украина Украина впервые не вошла в группу наиболее экономически несвободных стран, заняв 112 место среди 165 юрисдикций. Наибольшее улучшение исследователи отмечают в области деятельности правительства, а именно по вопросам трансфертов, субсидий и государственной собственности на активы.

Отдельный сервис для госслужащих. Минцифры занимается Минцифры занимается созданием нового сервиса для украинских чиновников. «Дія Office» — это отдельный сервис для госслужащих в «Дія». Его основная цель — диджитализировать работу министерств. По задумке, обычные граждане смогут следить за выполнением планов министерств.

Кстати, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, Маск среди всех владельцев частных компаний внес наибольший вклад в предстоящую победу Украины. Он говорит, что никто не знает, что было бы без спутниковой связи.

Госдолг США достиг исторической отметки. Совокупный государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории Совокупный государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в $33 триллиона. По оценке экспертов The New York Times, к 2030 году показатель американского государственного долга может возрасти до $50 трлн.

Индекс iPhone 2023. Аналитики Picodi Украина сравнили местные цены на iPhone 15 Pro (128 GB) с заработными платами и рассчитали Индекс айфона. Оказалось, что среднестатистическому украинцу Аналитики Picodi Украина сравнили местные цены на iPhone 15 Pro (128 GB) с заработными платами и рассчитали Индекс айфона. Оказалось, что среднестатистическому украинцу необходимо 81,5 рабочего дня , чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro. И это при условии, что он будет откладывать все заработанные деньги. Лидером рейтинга стала Швейцария.

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