День финансов: выселение ВПЛ, квартиры в новостройках, налоги блогеров 19.11.2025, 17:32

В среду, 19 ноября, мы разбирались в реферальных программах банков. Со временем подобные программы стали развиваться, совершенствоваться, наполняться новым содержанием и условиями. Подробно пишем в статье:

Блокировка счетов пенсионерам ПриватБанком

ПриватБанк обратился к клиентам пенсионного возраста с просьбой обновить персональные данные. Если они не будут обновлены, счета могут временно заблокироваться. Подробности здесь.

Квартиры в новостройках по Украине

В октябре рынок первичной недвижимости показал смешанную динамику: в ряде областей зафиксировано повышение стоимости квадратного метра, в то время как спрос снизился в большинстве регионов. Предложение же осталось относительно стабильным, без резких колебаний.

Зарплаты в Украине

По состоянию на октябрь 2025 года ситуация на рынке труда несколько лучше, чем была год назад. Количество соискателей работы выросло , поиск работников немного облегчился.

Запрет выселять ВПЛ

Депутаты зарегистрировали законопроект № 14219 , который будет гарантировать внутренне перемещенным лицам право находиться в местах временного проживания (МВП) в течение военного положения и полгода после его завершения.

Получение нового удостоверения УБД

Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Налоги для блогеров

Министерство финансов Украины вместе с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В ней объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях.

Зимняя «єПідтримка»

Второй год подряд украинцы могут Второй год подряд украинцы могут получить разовую выплату в рамках зимней «єПідтримки». Это так называемая зимняя тысяча, которую государство предоставляет для оплаты определенных категорий услуг или товаров, в частности украинского производства.

Женщины и бизнес в Украине

В 2024 году женщины зарегистрировали 153 413 новых ФЛП — это 61% от всех вновь созданных бизнесов. Для сравнения, в 2021 году их доля составляла всего 51%.

Сервис для борьбы с теневыми схемами

Государственная налоговая служба представила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент, позволяющий сообщать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.

В ЕС обновили правила по водительским удостоверениям

Устанавливается испытательный срок для водителей без опыта продолжительностью не менее двух лет. 17-летние лица смогут получить удостоверение категории B, но должны будут управлять в сопровождении опытного водителя, пока им не исполнится 18 лет. Больше подробностей здесь.

по 🎯Black Friday на Finance.ua Страхование: зарегистрируйтесьпо ссылке и 28.11 получите уникальный промокод с горячими предложениями по страхованию до -30%. По промокоду вы получите:

🚙 - 20% на Автогражданку.

🌍 - 30% на Зеленую карту.

✈️ до -250 грн на Туристическое страхование.

✨ Как получить скидку:

Оставьте заявку — заполните форму на странице, это займет меньше минуты. 28.11 в 10:00 по Киеву, а также в течение дня до 24:00 мы пришлем вам персональный промокод на Email. Используйте промокод 28.11 и оформите любой страховой полис со скидкой до -30%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.