День финансов: выселение ВПЛ, квартиры в новостройках, налоги блогеров

160
В среду, 19 ноября, мы разбирались в реферальных программах банков. Со временем подобные программы стали развиваться, совершенствоваться, наполняться новым содержанием и условиями. Подробно пишем в статье:
Реферальные программы: обзор наиболее привлекательных вариантов от банков-партнеров
Блокировка счетов пенсионерам ПриватБанком
ПриватБанк обратился к клиентам пенсионного возраста с просьбой обновить персональные данные. Если они не будут обновлены, счета могут временно заблокироваться. Подробности здесь.
Квартиры в новостройках по Украине
В октябре рынок первичной недвижимости показал смешанную динамику: в ряде областей зафиксировано повышение стоимости квадратного метра, в то время как спрос снизился в большинстве регионов. Предложение же осталось относительно стабильным, без резких колебаний.
Зарплаты в Украине
По состоянию на октябрь 2025 года ситуация на рынке труда несколько лучше, чем была год назад. Количество соискателей работы выросло, поиск работников немного облегчился.
Запрет выселять ВПЛ
Депутаты зарегистрировали законопроект № 14219, который будет гарантировать внутренне перемещенным лицам право находиться в местах временного проживания (МВП) в течение военного положения и полгода после его завершения.
Получение нового удостоверения УБД
Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.
Налоги для блогеров
Министерство финансов Украины вместе с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В ней объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях.
Зимняя «єПідтримка»
Второй год подряд украинцы могут получить разовую выплату в рамках зимней «єПідтримки». Это так называемая зимняя тысяча, которую государство предоставляет для оплаты определенных категорий услуг или товаров, в частности украинского производства.
Женщины и бизнес в Украине
В 2024 году женщины зарегистрировали 153 413 новых ФЛП — это 61% от всех вновь созданных бизнесов. Для сравнения, в 2021 году их доля составляла всего 51%.
Сервис для борьбы с теневыми схемами
Государственная налоговая служба представила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент, позволяющий сообщать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.
В ЕС обновили правила по водительским удостоверениям
Устанавливается испытательный срок для водителей без опыта продолжительностью не менее двух лет. 17-летние лица смогут получить удостоверение категории B, но должны будут управлять в сопровождении опытного водителя, пока им не исполнится 18 лет. Больше подробностей здесь.
