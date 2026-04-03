День финансов: результаты FinAwards-2026, риелторы и финмониторинг, наибольшие доплаты к пенсии 03.04.2026, 17:35

В пятницу, 3 апреля, мы расскажем о результатах вручения наград в рамках ежегодной премии — FinAwards. А в Пенсионном фонде показали, кто получил самую большую прибавку к пенсии.

📜 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие!

🏆Результаты FinAwards-2026

В 2026 году победителей премии определяли по 7 направлениям в более чем 40 номинациях. Пользователям и жюри был дан месяц, чтобы выбрать своего фаворита, а самих победителей объявили 27 марта в Киеве.

Сегодня мы собрали всех победителей премии. Об этом читайте в статье:

📈 Бизнес в марте

Бизнес в марте 2026 года возобновил положительные оценки результатов собственной экономической деятельности, улучшив их как в месячном, так и в годовом измерениях. Впервые с мая 2025 года оптимистичными были оценки предприятий всех опрошенных секторов.

Однако бизнесу не хватает кадров, но он не спешит привлекать и ветеранов и ВПЛ.

🏛️Кстати, сегодня мы исследовали онлайн-эквайринг для ФЛП. Об этом подробно говорится в статье:

🏛️ Финансовые законопроекты, которые нужно срочно проголосовать

Депутаты должны в течение месяца проголосовать за пакет важных законопроектов. От этих решений зависит стабильность бюджета и получение денег от международных партнеров. Также есть еще 5 законопроектов, благодаря которым Украина может получить дополнительный 1 млрд в бюджет.

💰 Упрощение оформления платежей

НБУ снизил перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция, оформляемая на стороне поставщика платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) ​​в рамках открытого банкинга.

Также эксперты объяснили , как изменятся ставки по депозитам в апреле.

👨‍🦳 Наибольшие доплаты к пенсии

С 1 марта автоматически пересчитаны пенсии для 9,5 млн украинцев, наибольший размер индексации установлен для выплат, назначенных к 2021 году — повышение составило 631 гривну 43 копейки. Кому и на сколько повысили — читайте далее

🏦 Риелторы и финмониторинг

Министерство финансов прокомментировало информацию о финансовом мониторинге в сфере сделок с недвижимостью. Согласно законодательству, к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга относятся, в частности, риелторы и другие субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги при купле-продаже недвижимости, а также при сдаче в аренду недвижимости, если ежемесячная арендная плата такой недвижимости составляет 400 тыс. грн или больше.

🏡 Покупатели массово «охотятся» за домами

Сейчас на рынке недвижимости большой спрос на дома, которые имеют автономность. Риелторы говорят, что покупатели сейчас массово выходят «на охоту» за домами. Люди ищут преимущественно небольшие коттеджи по цене до $250 тыс. Подробно цены можно посмотреть здесь.

строительства на стадии фундамента, как инфляция может неожиданно помочь вам, и какие подводные камни спрятаны под яркой вывеской єОсели. 🎥Также в новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, почему банки до сих пор боятся строительства на стадии фундамента, как инфляция может неожиданно помочь вам, и какие подводные камни спрятаны под яркой вывеской єОсели.

😮🏔️ Масштабная афера на Эвересте

Непальская полиция расследует масштабную схему страхового мошенничества на сумму 20 млн долларов. Согласно расследованию, гидов на горе Эверест подозревают в умышленном отравлении иностранных альпинистов, чтобы организовывать им дорогостоящую воздушную эвакуацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.