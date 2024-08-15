День финансов: прогноз курса, доходность банков, украинский ІТ-экспорт — Finance.ua

День финансов: прогноз курса, доходность банков, украинский ІТ-экспорт Сегодня 17:40

В четверг, 15 августа, Finance.ua на примере нескольких случаев рассказывает о том, что представляет собой медицина вне Украины и во сколько именно она оценивается. Об этом говорится в новой статье:

Финансовые аналитики, банкиры и население ухудшили прогноз курса. Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины.

Что происходит с украинским ІТ-экспортом. В первом полугодии 2024 года объем украинского ІТ-экспорта уменьшился на 5%, если сравнивать с тем же В первом полугодии 2024 года объем украинского ІТ-экспорта уменьшился на 5%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году. Речь идет о разнице в $170 миллионов. Эксперты прогнозируют, что падение будет продолжаться даже при оптимистическом сценарии.

Рост ВВП Украины. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле 2024 года Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле 2024 года ускорился до 4,4% с 3,1% в июне и 3,5% в мае из-за более быстрой, чем в прошлом году, уборки урожая.

Где росли цены и предложение на рынке аренды жилья. В Киевской области новых объявлений стало меньше на 13% по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики DIM. RIA В Киевской области новых объявлений стало меньше на 13% по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики DIM. RIA зафиксировали наиболее существенный спад количества предложений по аренде жилья в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях (-61%, -58%, -54%).

Цены на квартиры на вторичном рынке.

Безработные на учете в центрах занятости. По состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состояли 135 тысяч человек, из которых 80% - женщины. Об этом По состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состояли 135 тысяч человек, из которых 80% - женщины. Об этом сообщила директор центра Юлия Жовтяк во время встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

Через ПриватБанк украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом. По данным статистики банка, за первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы По данным статистики банка, за первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы уплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн, что на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

79 млрд: банки сохраняют доходность. В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд грн чистой прибыли. За 2023 год банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Метро на Виноградарь. Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заключил договор на Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заключил договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь с победителем тендера ООО «Группа компаний «Автострада».

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