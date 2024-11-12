День финансов: потери 300 млн грн из-за схем с фортификациями, шаг ко вступлению в ЕС, ТОП-10 самых востребованных профессий — Finance.ua

День финансов: потери 300 млн грн из-за схем с фортификациями, шаг ко вступлению в ЕС, ТОП-10 самых востребованных профессий 12.11.2024, 17:35

Во вторник, 12 ноября, Finance.ua подробно рассказывает о структуре долга, размере внешнего долга Украины, внутренних заимствованиях, а также о цене заимствований. Об этом подробно в новой статье:

Транш от МВФ в $1,1 млрд. В понедельник, 11 ноября, миссия Международного валютного фонда приступила к подготовке шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной. По результатам пересмотра, Украина может В понедельник, 11 ноября, миссия Международного валютного фонда приступила к подготовке шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной. По результатам пересмотра, Украина может получить еще один транш от МВФ в размере $1,1 млрд.

Шаг ко вступлению в ЕС. Украина и Европейская комиссия совместно начали прескрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта в рамках евроинтеграционного процесса. Об этом Украина и Европейская комиссия совместно начали прескрининг законодательства в сфере автомобильного транспорта в рамках евроинтеграционного процесса. Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.

Европейские партнеры до конца года должны успеть передать Украине 1 млн снарядов.

Эстония объявила новый пакет помощи Украине.

Банки с начала года заработали 118 млрд грн. За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

ТОП-5 криптовалют, которыми интересуются украинцы. Биткоин, USDT, Эфириум, TON и Solana — так выглядит пятерка наиболее популярных среди украинцев криптовалют. Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения крипты. Об этом читайте в новой статье:

ТОП-10 самых востребованных профессий: как вырос средний доход. Первенство на рынке труда вновь принадлежит категории «Рабочие специальности, производство», которая Первенство на рынке труда вновь принадлежит категории «Рабочие специальности, производство», которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю). Об этом говорится в исследовании work.ua, предоставленном finance.ua.

Правительство упростило перевод между воинскими частями. Правительство Украины упростило перевод между воинскими частями в армии. С 15 ноября Правительство Украины упростило перевод между воинскими частями в армии. С 15 ноября перевестись можно будет в мобильном приложении для военнослужащих «Армия+», подав рапорт.

Что будет с долларом в 2025 году. Курс доллара — один из ключевых показателей экономической стабильности и финансового состояния Украины. Прогнозом, что будет с курсом «зеленого» в следующем году, Курс доллара — один из ключевых показателей экономической стабильности и финансового состояния Украины. Прогнозом, что будет с курсом «зеленого» в следующем году, поделился Partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 9 ноября в Киеве.

Инфляция и ВВП. Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025−2026 годы является важным ориентиром бизнеса и инвесторов. Ожидания относительно уровня инфляции, роста ВВП и других ключевых показателей формируют представление о будущих рисках и возможностях для развития экономики. Подробным макроэкономическим прогнозом Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025−2026 годы является важным ориентиром бизнеса и инвесторов. Ожидания относительно уровня инфляции, роста ВВП и других ключевых показателей формируют представление о будущих рисках и возможностях для развития экономики. Подробным макроэкономическим прогнозом поделился Partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями. Более 60% барьерных рубежей типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Поэтому с начала года бюджет уже Более 60% барьерных рубежей типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Поэтому с начала года бюджет уже потерял около 300 млн грн.

Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс. Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев. Об этом Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев. Об этом сообщила Новая почта. Это был грузовой чартерный рейс на собственном самолете Боинг 737−800, он состоялся 10 ноября.

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Украина подписала стратегический контракт. Украина расширит возможности разведки благодаря Украина расширит возможности разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Подписан стратегически важный контракт с финской аэрокосмической компанией ICEYE — лидером в области SAR-спутников.

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