День финансов: льготы на жилье для военнослужащих, повышение налогов изменили — Finance.ua

День финансов: льготы на жилье для военнослужащих, повышение налогов изменили Сегодня 17:45

Льготы от государства на жилье для военнослужащих. В Украине существуют программы, благодаря которым есть процедура обеспечения жильем военнослужащих, а также членов их семей, не имеющих собственной недвижимости. Среди таких В Украине существуют программы, благодаря которым есть процедура обеспечения жильем военнослужащих, а также членов их семей, не имеющих собственной недвижимости. Среди таких программ есть кредитные программы, льготы и компенсации и предоставление земельных участков.

Кстати, поиск жилья в Польше может оказаться вызовом, особенно для вновь прибывших. Какие особенности аренды жилья в Польше, сколько стоит арендовать квартиру, где искать квартиру и какие существуют типы договоров? Подробно обо всем этом расскажет Finance.ua.

Госдолг Украины. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2024 Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2024 составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов.

Дополнительные потребности бюджета. Совет финансовой стабильности рассмотрел системные Совет финансовой стабильности рассмотрел системные риски финансового сектора Украины. Потребности бюджета растут из-за войны войны. Объемы гривневых средств клиентов растут во всех группах банков, а кредитование бизнеса и населения оживляется в ответ на положительные тенденции в экономике.

Повышение налогов было изменено. По результатам заседания рабочей группы по проработке законопроекта по повышению налогов правительство По результатам заседания рабочей группы по проработке законопроекта по повышению налогов правительство отказалось почти от всех своих налоговых инициатив. Первоначальные 138,7 млрд грн, которые правительство хотело собрать до конца 2024 года, уменьшились до 30,1 млрд грн.

Ограничение банковских переводов. Во вторник, 27 августа, Национальный банк Украины сообщил, что с 1 Во вторник, 27 августа, Национальный банк Украины сообщил, что с 1 октября 2024 года временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).

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ФЛПы имеют право на субсидии. В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий. Для этого существует специальный порядок учета их В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий. Для этого существует специальный порядок учета их доходов

Во сколько лет украинские женщины выходят на пенсию. У украинских мужчин и женщин — одинаковые требования к У украинских мужчин и женщин — одинаковые требования к страховому стажу и выходят на пенсию одновременно. Требования к стажу растут равномерно каждый год до 2028 года, например, для ухода на пенсию в 63 года сейчас требуется 21 год стажа.

Каким будет курс доллара. Осенью 2024 года значительный рост курса доллара не ожидается. НБУ Осенью 2024 года значительный рост курса доллара не ожидается. НБУ продолжит контролировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний.

Поиск жилья в Польше может оказаться вызовом, особенно для вновь прибывших. Какие особенности аренды жилья в Польше, сколько стоит арендовать квартиру, где искать квартиру и какие существуют типы договоров? Подробно обо всем этом расскажет Finance.ua.

Стоимость дрона-ракеты «Паляныця». Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что стоимость каждой украинской разработки, ракеты-дрона «Паляныця», составляет менее $1 млн.

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