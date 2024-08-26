День финансов: льготная цена на газ, новые санкции США против рф, финансовое положение украинцев — Finance.ua

День финансов: льготная цена на газ, новые санкции США против рф, финансовое положение украинцев Сегодня 17:45

Понедельник, 26 августа, начался с массированной атаки россии на Украину. Поэтому утром Укрэнерго предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

Как пояснили в компании, аварийные отключения света могут быть связаны с мерами по поддержке энергосистемы или с возможными повреждениями энергообъектов.

Также власти столицы решили развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины разными видами вооружения, пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые.

Со своей стороны руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил , что угрозы плотины Киевской гидроэлектростанции нет, разрушить ее ракетами невозможно.

Льготная цена на газ. Кабинет Министров Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года. Так кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС) (базовый «фиксированный» тариф).

США ввели новые санкции против россии. США США объявили о новом пакете санкций, направленном в целом против 400 юридических и физических лиц как в россии, так и за рубежом. В список попало более 60 российских компаний из сферы оборонных технологий, чьи «продукты и услуги позволяют россии поддерживать ее военные усилия» в Украине.

Кроме того, Белый дом предупреждает торгующие с россией страны о риске попасть во вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.

Повышение налогов в Украине неизбежно. Министр финансов Сергей Марченко . Министр финансов Сергей Марченко заявил , что Украина вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.

Национальный кешбэк и ВВП. В Минэкономики В Минэкономики предполагается рост ВВП до конца 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе «Национальный кешбэк». Результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и ее популярности среди потребителей.

40 новых камер автофиксации. Сегодня в Украине заработали 43 новые камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308. В МВД Сегодня в Украине заработали 43 новые камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308. В МВД поделились адресами расположения новых камер.

Если собственного автомобиля нет, а пользоваться общественным транспортом не хочется, выход один — аренда. Услуга автоаренды популярна не только в Украине, но и за границей. Поэтому Finance.ua решил разобраться, сколько стоит арендовать авто в Европе и где дешевле всего взять машину напрокат.

Финансовое положение украинцев. Согласно Согласно данным соцопроса Центра Разумкова, за год до большой войны в 2021 году более 35% украинцев считали уровень своего благосостояния плохим. В 2022 г. несколько увеличилось количество тех, кто оценивал свое финансовое положение в пределах бедности. В 2023 году почти половина украинцев назвали свое благосостояние «не хорошим и не плохим». В 2024 году тенденция сохранилась на уровне предыдущего года (каждый третий считал себя бедным), тех, кого свой доход удовлетворяет, сейчас уже 14%.

Курс валют в течение этой недели. Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский прогнозирует , что существует вероятность, что в течение этой недели национальная валюта Украины только укрепится и курс доллара немного упадет.

В то же время начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой прогнозирует , что курс доллара на текущей неделе будет ниже 42 гривен. Но уже в сентябре против нашей национальной валюты начнут действовать дополнительные факторы, способные поколебать ее стабильность.

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2024 года, составил 1,313 млрд долларов. Это на 1,4% меньше, чем в июне (1,331 млрд долларов).

PESEL со статусом UKR в Польше. Каждый гражданин Украины, выехавший в Польшу в связи с войной, может получить номер PESEL со статусом UKR, дающий право на временную защиту и помощь от государства. Юристы Каждый гражданин Украины, выехавший в Польшу в связи с войной, может получить номер PESEL со статусом UKR, дающий право на временную защиту и помощь от государства. Юристы рассказали , как его проверить и что делать, если потеряли.

Кстати, правительство Туска планирует внести поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени в течение недели.

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