День финансов: деньги не на брусчатку, а на оборону, лучшие депозиты ноября — Finance.ua

День финансов: деньги не на брусчатку, а на оборону, лучшие депозиты ноября
Сегодня, 7 ноября, мы определили наиболее привлекательные депозиты ноября 2023 года, результаты здесь:
Наиболее привлекательные депозиты ноября 2023 года
Банки в Украине переписывают проценты по депозитам. Украинцев в ноябре может ожидать точечное снижение ставок по гривневым депозитам. Проценты будут составлять в среднем 14−14,5%, а реальная доходность вкладов может даже возрасти до 6−7%.
Не на брусчатку, а на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усилия государственных структур должны быть прежде всего сосредоточены на решении проблем военных, «без того, чтобы тратить энергию и силы на что-то другое». Он акцентировал внимание на том, что пока не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны.
- Также Президент Зеленский утвердил решение СНБО, касающееся усиления устойчивости энергетической системы.
Международные резервы сокращаются третий месяц кряду. Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц подряд. Об этом сообщает НБУ. Такая динамика в октябре была обусловлена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. «В то же время оба фактора были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении.
Названа валюта, которая остается приоритетной для сбережений. Как пишет Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, по состоянию на 1 октября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долл. (+8 млрд долл. с начала года).
Кстати, вложение ценных бумаг является одним из самых популярных направлений инвестиций в мире. Приобрести или продать различные активы — акции, облигации, инвестиционные паи, опционы и фьючерсы — можно на специализированной торговой площадке, которая называется «фондовая биржа». Мы разбирались в новой статье:
Крупнейшие фондовые биржи мира: где они находятся и как с ними зарабатывают⏳
Гривна укрепляется, а доллар падает. Американская валюта держится почти на одном уровне, и больших курсовых колебаний эксперты не прогнозировали. Однако некоторые изменения к концу недели будут, но они предвидятся незначительными.
- Хотя во второй половине ноября аналитики прогнозируют, что будут расширены пределы курсовых колебаний.
- При этом главы мировых банков предупредили о возможном кризисе. По словам главы и главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство.
В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий. В Министерстве социальной политики предлагают, чтобы в условиях военного положения в Украине финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг происходило не только с помощью бюджетных средств.
Сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года. Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
К «Армии восстановления» присоединились более 66 тысяч украинцев. В рамках реализации проекта «Армии восстановления» на выплату заработной платы профинансировано уже 452 млн грн. Направление на работу получили 66 тыс. 759 человек. 19 регионов присоединились к проекту.
Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики. Министерство энергетики Украины и Ассоциация топливных элементов и водородной энергетики США договорились о партнерстве.
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