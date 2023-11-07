День финансов: деньги не на брусчатку, а на оборону, лучшие депозиты ноября — Finance.ua

День финансов: деньги не на брусчатку, а на оборону, лучшие депозиты ноября Сегодня 17:50

Сегодня, 7 ноября, мы определили наиболее привлекательные депозиты ноября 2023 года, результаты здесь:

Банки в Украине переписывают проценты по депозитам. Украинцев в ноябре может ожидать Украинцев в ноябре может ожидать точечное снижение ставок по гривневым депозитам. Проценты будут составлять в среднем 14−14,5%, а реальная доходность вкладов может даже возрасти до 6−7%.

Не на брусчатку, а на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский считает , что усилия государственных структур должны быть прежде всего сосредоточены на решении проблем военных, «без того, чтобы тратить энергию и силы на что-то другое». Он акцентировал внимание на том, что пока не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны.

Также Президент Зеленский утвердил решение СНБО, касающееся усиления устойчивости энергетической системы.

Международные резервы сокращаются третий месяц кряду. Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц подряд. Об этом Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц подряд. Об этом сообщает НБУ. Такая динамика в октябре была обусловлена ​​интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. «В то же время оба фактора были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении.

Названа валюта, которая остается приоритетной для сбережений. Как Как пишет Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, по состоянию на 1 октября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долл. (+8 млрд долл. с начала года).

Кстати, вложение ценных бумаг является одним из самых популярных направлений инвестиций в мире. Приобрести или продать различные активы — акции, облигации, инвестиционные паи, опционы и фьючерсы — можно на специализированной торговой площадке, которая называется «фондовая биржа». Мы разбирались в новой статье:

Гривна укрепляется, а доллар падает. Американская валюта держится почти на Американская валюта держится почти на одном уровне, и больших курсовых колебаний эксперты не прогнозировали. Однако некоторые изменения к концу недели будут, но они предвидятся незначительными.

Хотя во второй половине ноября аналитики прогнозируют, что будут расширены пределы курсовых колебаний.

При этом главы мировых банков предупредили о возможном кризисе. По словам главы и главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство.

В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий. В Министерстве социальной политики В Министерстве социальной политики предлагают , чтобы в условиях военного положения в Украине финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг происходило не только с помощью бюджетных средств.

Сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года. Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Об этом Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

К «Армии восстановления» присоединились более 66 тысяч украинцев. В рамках В рамках реализации проекта «Армии восстановления» на выплату заработной платы профинансировано уже 452 млн грн. Направление на работу получили 66 тыс. 759 человек. 19 регионов присоединились к проекту.

Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики. Министерство энергетики Украины и Ассоциация топливных элементов и водородной энергетики США Министерство энергетики Украины и Ассоциация топливных элементов и водородной энергетики США договорились о партнерстве.

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