День финансов: 3 программы поддержки молодежи, расширение єВідновлення, ограничение переводов с карт — Finance.ua
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День финансов: 3 программы поддержки молодежи, расширение єВідновлення, ограничение переводов с карт

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Во вторник, 13 августа, мы рассмотрели несколько удобных вариантов, если вам нужно перевести деньги за границу или получить перевод в Украине. Об этом говорится в новой статье:

Способы, как быстро и выгодно отправить или получить деньги в 2024 году

Украина получила транш от ЕС. Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.
Три программы поддержки молодежи. Президент Владимир Зеленский во время встречи с участниками Украинского молодежного форума анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи, которые заработают уже осенью. По его словам, в Украине уже есть государственные программы, которые будут работать еще активнее в интересах молодежи. А осенью начнут действовать изменения в программу «єОселя».
єВідновлення расширили. Возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.
Бизнес впервые с октября 2023 года снова начал брать валютные кредиты. Рост кредитов в иностранной валюте юридическим лицам в июле впервые с октября 2023 года превысил темп роста гривневых кредитов: соответственно 1,8% - до $6 млрд и 1,1% - до 557,57 млрд грн.
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  • Компании, в которых было больше всего предложений работы для украинцев в июле.
  • Также стало известно, кто в июле искал работу чаще всего.
  • Сколько нужно работать в Польше, чтобы купить квартиру.
Где в Европе больше всего и меньше всего работают. Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни ЕС составляет 36.9 лет. Об этом говорится в данных Евростата. Больше всего в своей жизни работают жители северных стран Европы, меньше всего — южных.
Запись на услуги сервисных центров МВД. Наибольшим спросом в МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзаменационная деятельность и выдача водительского удостоверения. О том, как быстро и удобно записаться на получение услуг, напомнили в Главном сервисном центре МВД.
По материалам:
Finance.ua
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