День финансов: 3 программы поддержки молодежи, расширение єВідновлення, ограничение переводов с карт — Finance.ua

День финансов: 3 программы поддержки молодежи, расширение єВідновлення, ограничение переводов с карт Сегодня 17:45

Во вторник, 13 августа, мы рассмотрели несколько удобных вариантов, если вам нужно перевести деньги за границу или получить перевод в Украине. Об этом говорится в новой статье:

Украина получила транш от ЕС. Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Транш состоит из льготного Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.

При этом Урсула фон дер Ляен прокомментировала выделение Украине очередного транша.

Три программы поддержки молодежи. Президент Владимир Зеленский во время встречи с участниками Украинского Президент Владимир Зеленский во время встречи с участниками Украинского молодежного форума анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи, которые заработают уже осенью. По его словам, в Украине уже есть государственные программы, которые будут работать еще активнее в интересах молодежи. А осенью начнут действовать изменения в программу «єОселя».

єВідновлення расширили. Возможность подавать заявления на Возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Бизнес впервые с октября 2023 года снова начал брать валютные кредиты. Рост Рост кредитов в иностранной валюте юридическим лицам в июле впервые с октября 2023 года превысил темп роста гривневых кредитов: соответственно 1,8% - до $6 млрд и 1,1% - до 557,57 млрд грн.

Ограничение переводов с карты на карту. Национальный банк Украины до конца недели планирует Национальный банк Украины до конца недели планирует финализовать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».

Глава НБУ не исключает изменения условий по эмиссионным ОВГЗ.

Восстановление рынка труда. В июле на сайте Work.ua соискатели В июле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.

Компании, в которых было больше всего предложений работы для украинцев в июле.

Также стало известно, кто в июле искал работу чаще всего.

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Где в Европе больше всего и меньше всего работают. Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни ЕС составляет 36.9 лет. Об этом говорится в данных Евростата. Больше всего в своей жизни Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни ЕС составляет 36.9 лет. Об этом говорится в данных Евростата. Больше всего в своей жизни работают жители северных стран Европы, меньше всего — южных.

Запись на услуги сервисных центров МВД. Наибольшим спросом в МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзаменационная деятельность и выдача водительского удостоверения. О том, как быстро и удобно записаться на Наибольшим спросом в МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзаменационная деятельность и выдача водительского удостоверения. О том, как быстро и удобно записаться на получение услуг, напомнили в Главном сервисном центре МВД.

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